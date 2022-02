Un ex boxeador campeón del mundo se alista en el ejercito de Ucrania ante el avance de Rusia

La leyenda internacional Wladimir Klitschko, hermano del alcalde de Kiev, se inscribió en el ejercito de Ucrania para defender el territorio de su país. “Es la guerra de Putin, hay que detener al imperialismo”, advirtió.

El ex boxeador que se alista en el ejercito de Ucrania es considerado una leyenda en el deporte mundial. Sus 64 victorias (53 por la vía rápida) en 69 presentaciones dan cuenta de ello. Y sus días de gloria cuando se coronó campeón de los pesados de la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo, la Organización Internacional de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo formaron un legado que lo convirtieron en un ídolo popular de Ucrania.

Incluso la prestigiosa revista estadounidense The Ring consideró a Wladimir Klitschko como uno de los mejores libra por libra, dado que el pugilista europeo derrotó a 23 rivales en los combates por el título mundial de su categoría, lo que significó la mayor cantidad triunfos en la historia del boxeo.

Su talento comprendió la base de su notable carrera. Por ello, cuando ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos que organizó Atlanta en 1996, los expertos comprendieron que su potencial iba a quedar grabado en las páginas doradas del deporte internacional.

En Argentina es recordado por su llamativa conquista en el combate que protagonizó frente a la Mole Moli, el 30 de agosto de 2003 en Múnich, cuando el cordobés se desvaneció sobre la lona y le permitió al ucraniano quedarse con el título WBA Inter-Continental, que hasta ese entonces se encontraba vacante.

Su sentido de pertenencia con su país se instaló en su ser desde que logró la medalla de oro en el Campeonato Militar en Ariccia, Italia, frente a Luan Krasniqi. Él siempre tuvo un vínculo cercano con las altas esferas de los funcionarios de Ucrania, incluso su hermano Vitali Klichko llegó a la alcaldía de Kiev (ejerce el cargo desde 2014) luego de colgar los guantes. Por ello, su círculo íntimo no se sorprendió cuando Wladimir decidió alistarse como reservista en el Ejército, afirmando que el amor por su país le obliga a defenderlo.

“Es el amor, el amor por mi ciudad, por mi hogar, por mi familia, por mis vecinos, por mi hija, lo que me ha traído hoy aquí, lo que me ha llevado a tomar esta iniciativa y a participar en esta defensa territorial”, fueron las palabras que había deslizado cuando la invasión rusa todavía era una amenaza.

Sin embargo, cuando el mandatario ruso ordenó una ofensiva masiva sobre objetivos militares y logísticos del país vecino; y las fuerzas del Kremlin avanzaron hacia Kiev, Wladimir Klitschko advirtió que “Vladimir Putin quiere restaurar un imperio caído cuya desaparición nunca ha aceptado”.

En una carta dirigida al pueblo ucraniano desde la capital de Ucrania, el pugilista advirtió que el territorio que defiende es “la capital de un país en guerra, un país que está siendo atacado e invadido por todas partes”. “Ésta no es la Guerra de Ucrania, es la Guerra de Putin”, enfatizó.

El ex púgil, que considera que “es una flagrante violación del derecho internacional”, afirmó que “Putin quiere poner en tela de juicio el equilibrio geopolítico en toda Europa”. “Él sueña con ser el defensor de los pueblos eslavos, vivan donde vivan, y quiere restaurar un imperio caído cuya desaparición nunca ha aceptado. Mira a nuestro continente con gafas distorsionadas, las gafas de un pasado glorioso fantaseado. Sin embargo, esta megalomanía tiene implicaciones muy reales. El modo de vida europeo está amenazado, la libertad de los pueblos para tomar sus propias decisiones está amenazada, así como la democracia”, argumentó.

Klitschko agregó además que “el pueblo ucraniano es fuerte, y se mantendrá fiel a sí mismo en esta terrible prueba”. “Un pueblo que anhela la soberanía y la paz. Un pueblo que considera al pueblo ruso como sus hermanos. Sabe que en el fondo no quiere esta guerra. El pueblo ucraniano ha elegido la democracia. Pero la democracia es un régimen frágil. La democracia no puede defenderse por sí misma; necesita la voluntad de los ciudadanos, el compromiso de todos. Básicamente, no hay democracia sin demócratas”, enfatizó en su comunicado.

Así mismo, el ex boxeador señaló que se defenderán con todas sus fuerzas y lucharán “por la libertad y la democracia” y le dedicó un párrafo exclusivo a sus coterráneos: “Tú también puedes actuar. Que el miedo no nos embargue; no nos quedemos congelados. Putin dispara a las ciudades ucranianas, pero apunta a nuestros corazones y, sobre todo, a nuestras mentes. Quiere crear dudas y confusión y, por tanto, inacción»..

«Tú puedes hacer algo movilizándote y organizando grandes manifestaciones. Haz que se escuche tu voz. Haz que se escuche la voz de la democracia. Di alto y claro que el derecho internacional y la democracia están siendo atacados, que la guerra es el mayor mal y que la vida es sagrada. Di también que aunque la solidaridad es buena, el apoyo es mejor. Di que hay que detener la marcha del imperialismo ahora. Después de todo, ¿a quién le tocará después de Ucrania?”.

“Ésta guerra no es sólo el resultado de la locura de un hombre, sino también el resultado de años de debilidad en las democracias occidentales, ésta locura debe ser detenida ahora mediante el aumento de las medidas de disuasión. Nuestros gobiernos tienen que decir las cosas altas y claras. Si Putin sigue adelante con su plan de cambio de régimen en Kiev, las democracias de todo el mundo deben empezar a pensar en un cambio de régimen en Moscú. Antes de que sea demasiado tarde”, concluyó.

Los hermanos Klitschko forman parte de una de las familias más importantes de los últimos 30 años de la historia del boxeo. Ambos lograron ser campeones mundiales de los pesos pesados y reinaron la categoría entre 1999 y 2016.

Fuente: Infobae