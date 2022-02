Farmacéuticos aseguran que se registra una faltante de medicamentos

La presidente del Colegio de Farmacéuticos, Lorena Schtainer, manifestó que debido a la alta demanda de determinados medicamentos según la estación, escasean algunos productos farmacéuticos entre los que señaló: protectores solares, novalginas, dipironas; sin embargo explicó que se pueden sustituir por otras marcas de laboratorios.

En ese sentido, indicó que durante diciembre y enero se registró la falta de protectores solares de alta graduación, dipironas, novalginas, antialérgicos, y expresó que debido a la demanda, a veces se produce la falta de determinadas marcas.

“Hay faltante en lo que se refiere a medicamentos estacionales o algunos cuyos laboratorios se hayan quedado cortos en su producción, pero faltante de medicamentos a nivel país no hay. Siempre hay marcas para sustituir”, comentó Schtainer.

Tal vez te interese leer: Las Enfermedades Poco Frecuentes son mayores en Misiones por la presencia de inmigrantes con diferentes genes: la importancia de la detección precoz

Además, precisó que comúnmente durante el año se produce la escasez de determinados medicamentos, según la época. “En otoño, por ejemplo, aumenta la demanda de antitusivos, antialérgicos, descongestivos, mientras que en primavera sucede lo mismo con los antialérgicos”, sostuvo.

De igual manera, explicó que debido a las condiciones climáticas típicas de Misiones, se presentan varias patologías con sintomatologías similares como el dengue, Covid-19, zika, por eso “el paracetamol y antinflamatorios son los más demandados de la temporada”.

En términos de precios, Schtainer comentó que están regulados: “allá por diciembre tuvimos un congelamiento de una canasta de medicamentos y después en enero se decidió tomar precios de referencia. Los valores de los medicamentos van aumentando de acuerdo al IPC”.

Finalmente, sobre los autotest para detectar coronavirus, manifestó que no se registra mucha demanda.

“Se han vendido pero no en la cantidad que se esperaba. La población consulta acerca del uso, cuales son las precauciones, como es la metodología para usarlo y saben que están a disposición, pero no fue algo abismal. No hubo un “boom” de ventas”, expresó Schtainer.