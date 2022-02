Viral | Su esposa moribunda le pidió tener sexo con un ex como último deseo

El hombre, angustiado, publicó la situación en redes sociales y pidió la opinión de los usuarios para saber qué decisión tomar al respecto. El posteo se viralizó y generó polémica.

«Mi esposa moribunda me preguntó si me parecería bien si tuviera sexo con su ex por última vez». Podría ser el argumento de una película dramática, de esas que nos ponen en una disyuntiva y nos hacen reflexionar sobre qué haríamos en esa situación. Pero no lo es. Es una historia real.

Amor, polémica y deseo

Este último anhelo de una mujer que se encuentra en estado terminal generó polémica y dio la vuelta al mundo luego de que su marido lo compartiera en redes sociales.

Es que en el posteo, si bien destaca su inmenso amor por su esposa y asegura que la cuidará hasta el último día, el hombre también compartió la voluntad de ella de reencontrarse con un viejo amor y tener sexo con él.

El mensaje -que buscaba una respuesta por parte del hombre que no sabía qué hacer frente a la situación- fue publicado en Reddit y resultó tan impactante que la plataforma lo tuvo que retirar ante el aluvión que comentarios que dejaron al descubierto la gran indignación que provocó entre los usuarios.

«Recientemente me sentó y me dijo que una de las últimas cosas que quería hacer era tener sexo con una pareja anterior suya. Por supuesto, me sorprendió y le pregunté por qué diablos quiere eso», escribió en un foro de «consejos sobre relaciones».

La respuesta ciertamente fue más que dolorosa. La mujer le explicó que «cree que su amante más satisfactorio y más compatible físicamente fue su ex».

Además, indicó que: «Ella me dio todo un monólogo sobre cómo el sexo a veces es sólo físico y lo emocionalmente satisfactorio que es el sexo conmigo, pero fue una m… llegar a ese punto”.

El hombre, además, publicó que se encuentra “destrozado” porque su mujer padece una enfermedad terminal y su esperanza de vida es de “como máximo 9 meses”.

“Los médicos dijeron que probablemente necesite una silla de ruedas en unos 4 o 5 meses, y luego para el octavo mes estará postrada en la cama durante sus últimas semanas. Eso si no empeora más rápido”, contó.

Fue precisamente ante este pronóstico que quiso cumplirle todos los deseos a su mujer. Sin embargo, nunca pensó que uno de ellos le rompería el corazón de semejante manera.

Hace 10 años que la pareja está junta y él afirma “no recordar la vida sin ella y no saber qué va a hacer una vez se haya ido”.

Permitirlo o no permitirlo, esa es la cuestión

Tras este tan incómodo como inusual pedido, el marido planteó su duda: «Así que ahora me quedo con esto, negarle a mi esposa moribunda un deseo por mi propio ego, o dejarla tener sexo con otro hombre que ella siente que es mejor».

Y detalló: «Honestamente, estoy tan enfadado y traicionado de que ella me pidiese eso… . Siento que estoy en una posición en la que tengo que decir que sí porque se está muriendo. Sé lo que quiero decir, pero no sé si es correcto».

«Me duele tanto que el sexo con un ex aparentemente fuera tan bueno que necesita hacerlo una vez antes de morir. Simplemente odio todo sobre esto», concluyó con angustia.

Fuente: Clarín