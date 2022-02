Conocé a una de las parejas ganadoras del sorteo de las 100 estadías que pudo disfrutar de un fin de semana en Cataratas del Iguazú

Ellos son Romina Nassif y Luis Esteban David Coronel, una pareja oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, que el pasado fin de semana pudo vivir la increíble experiencia de recorrer las Cataratas del Iguazú, gracias al sorteo organizado por Visit7Wonders de las 100 estadías.

En el marco del décimo aniversario desde la consagración de Cataratas del Iguazú como una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo, es que Visit7Wonders, la plataforma oficial de promoción y difusión de las 7 Maravillas, organizó el sorteo de las 100 estadías en los mejores hoteles de Iguazú.

El lanzamiento del concurso se llevó a cabo el pasado 11 de noviembre por los festejos del #CataratasDay y, en menos de dos meses, más de 80.000 personas de todo el país se inscribieron para participar.

Entre quienes resultaron afortunados ganadores de una estadía de 2 noches en base doble con desayuno para dos personas, se encuentra Romina, que decidió llevar como acompañante a su pareja David. Ambos residen actualmente en la ciudad de Gualeguay, al sur de Entre Ríos y MisionesOnline habló con la ganadora para conocer acerca de su experiencia.

Fue su cuñada quien dió aviso del sorteo y luego ambos lo buscaron por Internet: «Nos inscribimos y tuvimos la suerte de recibir el mail que estábamos dentro de los ganadores de las 100 estadías y las entradas a Cataratas».

Según explicaba, era la primera vez que viajaban como pareja fuera de su provincia natal. «En el caso de David, él no conocía Misiones, no conocía las Cataratas. Yo hace más o menos 3 años había ido, pero vale la pena volver a ir. Es una experiencia diferente cada vez que vas», dijo Romina.

Y añadió: «Hace 3 años justo había llovido y las Cataratas estaban rojizas de los sedimentos locales, pero esta vez estaban blancas, preciosas. No te cansas. Es una experiencia que no te cansas de vivirla, tanta belleza no entra por los ojos y te sentís tan chiquito en la Garganta del Diablo. El Parque Nacional estuvo bellísimo».

El viaje lo hicieron en auto y la ganadora aprovechó a mencionar: «Algo a destacar, si alguien va de Entre Ríos, es que la mayoría es autopista, lo que alivia mucho».

Viví tu experiencia en el Gran Hotel Tourbillon

Su estadía soñada fue en el Gran Hotel Tourbillon, que cuenta con amplios espacios verdes y está rodeado de una extensa arboleda, pensado para que tanto parejas como familias tengan una estadía relajada y confortable, disfrutando también de la naturaleza.

«El hotel espectacular, las instalaciones hermosas, tiene dos piletas, spa, gimnasio. Las piletas tienen un servicio de minibar espectacular, ambientado, con música, divino. Después a la noche nos fuimos al centro de la ciudad a comer, hay mucha variedad de comidas, la pasamos re lindo».

Para relajarse luego de tantas horas de caminata por el Parque Nacional, ambos pudieron disfrutar del Spa en el Tourbillon, con una sesión de 45 minutos de sauna húmedo, hidromasaje y duchas.

Confortables habitaciones y un complejo de Lodge con vistas al entorno selvático, hacen la combinación perfecta para que la experiencia en el Gran Hotel Tourbillon sea de ensueño.

«Comimos dentro del restaurante que tiene el propio Hotel, que es magnífico. Si bien la carta es chica, comimos el bife de chorizo, súper recomendable, un plato abundante y un muy buen servicio y atención».

Finalmente, la ganadora también dijo a MisionesOnline: «La pasamos re lindo, en el Hotel nos súper relajamos, tanto por el sauna como por la pileta. El check out fueron 5 minutos, fue algo muy práctico».