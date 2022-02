Luego de una jornada histórica, este lunes la Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. “Fue una decisión histórica”, afirmaron las activistas colombianas de la marea verde que esperaban el fallo en las calles.

Colombia aprobó la despenalización del aborto

Hasta ahora, el aborto era permitido únicamente cuando había peligro para la salud de la mujer, malformaciones del feto incompatibles con la vida y acceso carnal violento o incesto.

Aunque fue dilatado el tratamiento, la iniciativa que presentó la organización feminista Causa Justa hace 500 días fue aprobada hoy en sesión extraordinaria por cinco votos a favor de los magistrados Alberto Rojas, Diana Fajardo y José Fernando Reyes y del conjuez Julio Andrés Ossa, quien fue elegido para desempatar la votación.

En contra votaron Cristina Pardo, Paola Andrea Meneses, Gloria Stella Ortiz y Jorge Enrique Ibáñez, según informó la Corte. Ni el presidente Iván Duque Márquez ni la Procuraduría General apoyaron este proyecto.

El fallo acepta la despenalización hasta la semana 24 pero no elimina el delito del aborto del Código Penal, ya que pasado ese período se penará con prisión de 16 a 54 meses cuando no se trate de las tres causales antes mencionadas.

Tal vez te interese leer: Indignación en Bolivia: una niña de 11 años fue violada y embarazada por su abuelastro ahora piden la realización del aborto

Frente a la Corte Constitucional en Bogotá, cientos de mujeres esperaban la decisión de los jueces inundando las calles con carteles y pañuelos verdes.

También había manifestantes provida frente a la Corte. “Estamos totalmente sorprendidos, no entendemos cómo se dio, lo que tendremos que hacer es salir a manifestarnos, hacer un llamado a la bancada provida del Congreso para que lo regulen’’, declaró a The Associated Press el activista de Unidos por la Vida Jonathan Silva.

Según informó la organización feminista Causa Justa, al menos 4268 niñas de entre 10 y 14 años fueron madres en Colombia y el aborto es la cuarta causa de mortalidad materna en Colombia.