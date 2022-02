Selección argentina: Sergio Agüero viajará a Qatar, lo confirmó el ex jugador después de su reunión con Tapia

Luego de que se confirme su retiro de las canchas, comenzó por parte de los hinchas un pedido para que el Kun viaje al Mundial. Este lunes se dio la reunión con Tapia y finalmente Agüero viajará a Qatar junto al cuerpo técnico con el que se consagró campeón de América. Resta definir la función.

El exdelantero Sergio «Kun» Agüero viajará a Qatar, se reunió este lunes con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en el predio ubicado en Ezeiza, según publicó la cuenta oficial del ente que regula el fútbol argentino.

Agüero, quien se retiró del fútbol en diciembre pasado a causa de una arritmia cardíaca, concretó la reunión programada con el titular de la AFA, en su oficina de Ezeiza.

El encuentro con Tapia terminó de confirmar su chance de incorporarse al cuerpo técnico de Lionel Scaloni con vistas al Mundial de Qatar 2022.

«Querido Sergio Agüero, siempre es un placer recibirte y poder charlar un rato de fútbol y de la selección. Gracias por todo lo que nos diste, y por mantener siempre la alegría, a pesar de los golpes de la vida ¿Armaste la valija?», escribió Tapia en su cuenta oficial de Twitter.

Fue el mismo Aguero quien se encargó de confirmar que será parte de la delegación, «Voy a ir a Qatar, está confirmado. Estamos viendo en qué rol, pero fue una linda charla la que tuvimos con Chiqui Tapia”.

En una entrevista con TYC Sports, el Kun destacó la actitud del presidente de la AFA. “Se portó muy bien con nosotros y él me pidió que nos juntemos. Ahora, en estos días vamos a charlar un poco más sobre mi rol y despés seguro iré al sorteo del Mundial. Esta semana terminaremos de hablar todo”.

«El mes de la Copa América fue mi última alegría en el fútbol», @aguerosergiokun EN VIVO por TyC Sports. pic.twitter.com/GcLSpzpcz4 — TyC Sports (@TyCSports) February 21, 2022

En relación al rol que ocupará, aunque todavía no lo definieron, el ex delantero adelantó: “Chiqui (Tapia) sabe que voy a estar con los chicos, con quienes me llevo muy bien. La idea es hacerlo más natural y estar con ellos, descontracturar un poco y que no estén nerviosos”, bromeó.

El Kun Agüero también se refirió al repentino adiós del fútbol y las dudas que busca evacuar con nuevos estudios. Además, reconoció que no le gusta ver fútbol porque por momentos se le pasa por la cabeza volver a jugar. A continuación, sus frases más destacadas: