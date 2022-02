Mañana arranca el ciclo lectivo 2022 en Misiones con la presentación de los docentes

El lunes 21 de febrero dará comienzo en Misiones el ciclo lectivo 2022, con la presentación de docentes y personal administrativo. En esa misma semana se tomarán los exámenes de materias adeudadas, y luego de los feriados de carnaval, el 2 de marzo, arrancan las clases.

Estas fechas ya quedaron estipuladas el año pasado en la resolución 5938/2021, del Consejo General de Educación. Las clases irán hasta el 16 de diciembre. Por otra parte las mesas de previas se rendirán desde el 25 de julio al 5 de agosto. Y las vacaciones de invierno serán desde 11 y hasta el 22 de julio.

El presidente del Comité Científico explicó que para el inicio de clase se resolvió que “si detectamos casos positivos vacunados, se aislaran 7 días y no vacunados, 10 días”. Por otra parte, celebró la cogestión alcanzada con Nación por la reserva federal Campo San Juan.

Este martes en Posadas, se reunió el Comité Científico de la provincia de Misiones, encabezado por el vicegobernador Carlos Arce y que contó con la presencia de autoridades del área de salud y educación. Definieron las medidas a implementar, de cara al inicio del ciclo lectivo, si aparecen casos positivos de coronavirus.

“Mantenemos las medidas a través de lo que se decidió en el Consejo Federal, con la presencia de los ministros de Salud y Educación de la provincia. No se exigirá en Misiones el pasaporte sanitario”, recordó Carlos Arce. “De los 24 distritos educativos hay 2 provincias que van a pedir, pero nosotros no. Mantendremos las medidas de siempre con el distanciamiento, el uso del barbijo, la ventilación y la burbuja ya no tiene sentido, si uno respeta todo”, agregó.

En el encuentro, del que participaron los ministros Oscar Alarcón (Salud), Miguel Sedoff (Educación), el presidente del Consejo de Educación, Alberto Galarza y el diputado provincial, Martín Cesino, se decidió que “tendremos otra conducta ante los casos positivos en el aula. Cuando aparezca un caso positivo de una persona vacunada, va a tener siete días de aislamiento y el que no este vacunado tendrá que aislarse 10 días”, confirmó Arce.

Arce confirmó las medidas esta tarde, tras visitar en la plazoleta Villa Urquiza, el Mercadito Solidario, “que pude comprobar que se están brindando todos los servicios, incluyendo vacunación. Uno de los requisitos para acceder al espacio del mercadito es el pasaporte sanitario, pero aquel que no lo tiene, no lo excluimos, sino que le damos la posibilidad de vacunarse para completar la inmunización y ahí puede ingresar”.

“Vamos monitoreando y cuando la mercadería no alcanza, vamos a buscar rápidamente más para que ningún vecino que esté en la fila, se quede sin hacer su compra”, explicó.

En cada operativo, organizado por el Programa de Asistencia Solidaria, “están disponibles todas las vacunas, incluso la Cansino. Hay Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, todo tipo de vacunas porque muchas veces la gente viene con una dosis y necesita una segunda para completar la plataforma. Aconsejamos siempre que la tercera dosis sea Pfizer que hay una muy buena partida y con ella se logra mayor anticuerpos”, reveló el vicegobernador.