Copa de la Liga Profesional | Estudiantes le ganó a Lanús en La Plata por 2 a 1

Estudiantes de La Plata se afirmó en la punta de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, con puntaje ideal, al vencer de local a Lanús por 2-1 en partido de la tercera fecha.

Mauro Boselli (36m PT de penal) y Leandro Díaz (28m ST) anotaron los goles del «Pincha»; descontó Matías Pérez (41m ST).

Sufrieron innecesariamente sobre el final porque el Pincha no pudo liquidarlo antes como lo merecía y dejó con vida a Lanús, que descontó. Pero no se les escapó. Con otro tanto de Mauro Boselli, el goleador del campeonato, con un golazo de Leandro Díaz, con momentos de mucha autoridad y agresividad de mitad de cancha hacia adelante, el cuadro de Zielinski le ganó bien al Granate. A un rival que prácticamente no pateó al arco, que estuvo incómodo casi siempre y fue superado más de lo que reflejó el exiguo resultado.

Puntaje ideal tiene el Pincha. Tres disputados, tres ganados, tres gritos de Boselli… Estudiantes desató una fiesta en su cancha. Una fiesta que tuvo sus momentos dramáticos después del gol de la visita, que dejó las gargantas paralizadas un rato y con lamentos por no haber rematado el duelo previamente, como con ese tiro que Zapiola, solo abajo del arco, no pudo meter.

El Pincha siempre fue mejor que Lanús. Intenso, presionó en el medio, quitó y se lanzó decidido al ataque, con mucha gente y una búsqueda que empezó por la derecha. En ese sector, Castro, la figura del juego, lastimó con profundidad, cambio de ritmo y desbordes. Jorge Rodriguez elegía bien, Zuqui se asociaba en combinaciones, Del Prete obligaba y Boselli preocupaba con su sola presencia. El Pincha tenía el balón y sabía usarlo. Como mérito, tras meter el primero, lejos de retrasarse, fue por el segundo gol que halló. Fue el premio a su ambición.

En una línea de tres que mutaba en cinco en defensa, el Granate rara vez pudo acumular una interesante sucesión de pases. Sand,luchador incansable, no fue bien abastecido. Intentó por izquierda con Malcorra, pero fue poco lo que hizo. Y en La Plata hubo fiesta.

Olé