Viral | Un nene pidió permiso para estudiar a la luz de una base militar y la foto recorre el mundo

El hecho ocurrió en Congo, donde un nene se acercó una noche a la guardia de un cuartel uruguayo para poder hacer su tarea. Un soldado captó el momento que se viralizó por las redes sociales.

La imagen emociona y demuestra el esfuerzo que realiza todos los días un nene africano para cumplir el sueño de educarse en un país en conflicto permanente. Erik vive cerca de una de las bases de la misión militar uruguaya que integra el cuerpo de paz de las Naciones Unidas en el este de la República Democrática del Congo. Y una noche se acercó al cuartel y pidió permiso para aprovechar la luz del regimiento para poder realizar sus tareas escolares.

La foto fue subida a su perfil de Facebook por Anderson Bressan, un militar uruguayo del Regimiento Guayabos de Artigas, que cumple tareas de paz en ese país del centro de África.

Erik se acercó a Bressan en medio de la noche mientras el militar realizaba su guardia y le pidió si podía estudiar y hacer sus deberes bajo la iluminación de la base uruguaya. Bressan, por supuesto, le dijo que sí, pero además no pudo resistirse al impulso de tomar algunas fotografías del niño.

La foto de Erik, el nene congoleño que hace los deberes a la luz de un cuartel

En las imágenes tomadas por Bressan se ve a Erik sentado en cuclillas sobre la tierra, al lado de la alambrada, con un cuaderno en sus manos y algunas hojas sueltas desparramadas a su lado. Tiene la mirada profunda y observa a la cámara sin entender el por qué de tanto alboroto. Otras fotografías lo muestran inclinado hacia su cuaderno, que está apoyado en el suelo. En una tercera se lo ve escribiendo muy concentrado.

Bressan subió las fotos a sus redes sociales con un mensaje enfático: “Valoren cuando sus viejos les dicen ‘estudiá’. No te enojes si te insisten con calificaciones buenas. Tenemos todo sin saberlo, no le damos valor y del otro lado del mundo otros hacen un esfuerzo tremendo para hacerlo… Un claro ejemplo: Erick, un congolés que me pidió para aprovechar la luz para hacer sus tareas! Aplaudo de pie a este niño”, escribió.

Las fotografías de Erik ya no están disponibles en el perfil de Facebook de Bressan, pero se viralizaron por el ciberespacio y generaron todo tipo de comentarios favorables en torno al esfuerzo de este nene por estudiar.

Cómo es la misión de paz del Uruguay en el Congo

El Ejército uruguayo no solo realiza una misión de paz en el Congo. También colabora con la población civil a través de la entrega de alimentos, juguetes, útiles escolares y apoyo logístico a instituciones locales.

Actualmente, en el país africano están desplegados 792 efectivos del ejército y más de 80 oficiales de la Fuerza Aérea en las ciudades de Goma y de Bukavu, en el este del país,

El Congo sufrió un devastador conflicto civil entre 1996 y 2003. Desde entonces, se producen masacres y asaltos por partes de grupos guerrilleros que actúan en las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, a pesar de la presencia de 14.000 soldados de la ONU.

Fuente: TN