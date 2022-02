Tras su paso por Misiones, el ministro Cabandié sobrevoló las zonas afectadas por los incendios en Corrientes

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, sobrevoló las zonas afectadas por los incendios forestales que afectan la provincia de Corrientes, acompañado por funcionarios de la cartera nacional. Por redes sociales, se comprometió a enviar recursos a la provincia.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, llegó este viernes a Corrientes y sobrevoló las áreas afectadas por los incendios forestales, que, según estimaciones oficiales, ya consumió el 9% de la superficie total de la provincia.

Según la edición digital del diario El Litoral, de Corrientes, Cabandié habló mediante sus redes sociales, donde se limitó a escribir: «Sobrevolamos las zonas afectadas por los incendios forestales en Corrientes, junto a Alberto Seufferheld, director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo, y Jorge Heider, director de Operación y Logística».

A su vez, indicó que se está «acompañando a la provincia en el combate del fuego con 4 aviones hidrantes, 1 avión observador y 3 helicópteros, junto a 118 brigadistas y personal de apoyo convocados por el SNMF y Parques Nacionales». «También 3 autobombas, equipamiento, maquinaria pesada y móviles de apoyo», detalló.

Cabandié llegó a la provincia luego de fuertes cruces por redes sociales y medios nacionales con el gobernador Gustavo Valdés y con otros funcionarios provinciales que denuncian la falta de asistencia del gobierno nacional para con esa provincia gobernada por un dirigente opositor, de Juntos por el Cambio.

La semana pasada, Cabandié había cuestionado al gobierno provincial. “Muchas veces, para renovar pasturas algunos productores queman, esas quemas se escapan y se descontrolan”, dijo Radio la Red el viernes pasado.

En ese sentido, propuso “cambiar hábitos culturales y productivos”. El ministro dijo que el 90% de las 300 mil hectáreas afectadas por el fuego se dedican a la forestación, para la producción de madera de pinos y eucaliptos implantados.

“Hay otros usos que también se producen a través de la resina y otros elementos de la madera. No son bosques nativos, hay que aclararlo”, agregó.

Cabandié también alertó que en Corrientes para los próximos días no se pronostican precipitaciones y habrá un alto promedio de temperatura, del orden de los 35 grados “y eso no ayuda, sumado a los vientos. La situación no es fácil en la provincia de Corrientes y esperemos que la lluvia acompañe”.

Por otra parte, el ministro apuntó a la administración provincial: “Tenemos que entender que una provincia forestal, debe tener brigadas forestales y Corrientes no tiene ni un brigadista forestal”.

“Es algo que venimos impulsando en todo el país, promoviendo que las provincias empiecen a tener equipos forestales y los están teniendo. No quiero entrar en polémicas, no quiero agregarle, porque ya tuvimos bastante discusión en términos de redes sociales y estas cosas mediáticas. Hay que focalizar los esfuerzos en el combate”, sostuvo el funcionario nacional.