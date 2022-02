El Kun Agüero confirmó que Scaloni lo llamó para acompañar a la Selección al Mundial Qatar 2022

El exfutbolista se arriesgó a cometer una infidencia al revelar la comunicación, aunque aclaró: “No creo que Scaloni se enoje si digo esto”. En una extensa entrevista habló de su rol como streamer y de su relación con Messi.

El exfutbolista se arriesgó a cometer una infidencia al revelar la comunicación, aunque aclaró: “No creo que Scaloni se enoje si digo esto”. En una extensa entrevista habló de su rol como streamer y de su relación con Messi.

Sergio “Kun” Agüero ya asumió su condición de exfutbolista. La experiencia, el recorrido, la vida que tuvo y la que construyó hasta volverse una referencia de la era moderna del fútbol hasta el abrupto cierre de su carrera, lo posicionan en un lugar de importancia a la hora de hablar de fútbol, pero también de la realidad del país y hasta del mundo de la virtualidad, allí donde ya es toda una fuente de conocimiento a través de KRÜ, su equipo de eSports.

Este viernes, el “Kun” brindó una entrevista a Radio 10 en la que repasó muchos de estos temas con su particular estilo argento.

Todas las declaraciones del Kun Agüero

“El cuerpo ya me había avisado que algo pasaba. Veinte días antes de lo que me pasó yo había tenido una arritmia muy cortita en el entrenamiento y parecía que estaba todo bien despues de los chequeos, pero despues pasó en el partido. Yo no me lo esperaba”.

“En el partido primero empecé a sentir unos 5 minutos antes, sentía mucho calor en el cuerpo, pensaba que era por el partido, por volver a jugar de titular despúés de mucho tiempo. EN un momento empecé a estar débil, sentí aue me mareaba, en una jugada salté a cabecear y me mareé más, ahí le agarré la mano a un defensor rival y le dije ‘escuchame, me estoy mareando, pará el partido’, él empecó a gritar, el árbitro me mira, ve que me estoy agarrando el pecho, yo sentía que me estaba ahogando, paró el partido, entra el médico y cando me tiré al piso empezó el ataque, por eso me quedé mucho tiempo en el piso”.

“Yo ya había tenido esto cuando era muy chico, a los 13 o 14 años, y pensé que se había reactivado, pero no fue el mismo cuadro”.

“Cuando me hicieron la intrervención y estuve internado unos cuatro días pensé que era grave, pero después el médico me sugirió que no iba a poder seguir jugando. Yo ahi estaba tranquilo porque era mi salud, pero cuando me confirman que tenía que dejar, ahí empecé a procesar todo, por más de que yo me venía mentalizando, pero no lo asumía y cuando me lo confirmaron me largué a llorar”.

“Los primeros 15 días fueron bastante duros, intenté no mirar partidos, incluso hasta hoy miro, pero de reojo. Hoy estoy mucho con mi equipo KRÜ de e-Sport porque me ayuda a distraerme y me hace bien para sentirme activo”.

“La gente en Barcelona me trató muy bien, la gente supo que o me fui por plata, lo único que quería era jugar al lado de Leo, pero después pasaron varias cosas justo cuando fiché y no se pudo. Lo bueno es que me despedí del fútbol en Barcelona y haciéndole un gol al Real Madrid”.

“Con Leo hablamos siempre, no solo con él sino con todos los chicos de la Selección. Incluso me siguen teniendo en el grupo del Barcelona, no entiendo cómo no me sacaron y por eso cada tanto tiro un chiste. Yo siempre fui muy sociable, pero es muy difícil el fútbol, más si mostrás tu vida, porque al hincha quizá no le gusta que estés mucho tiempo conectado porque les parece que no estás concentrado. Quiero decir que yo no es que ahora me volví sociable sino que ya lo era, pero no lo mostraba mucho por el tema de la gente”.

“Al Mundial voy a ir. No está hablado con la gente de la Selección, pero estamos viendo de reunirnos esta semana. Yo quiero estar, pero pasa que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a ir a los entrenamientos y eso no es un problema, pero la verdad es que estar encerrado otra vez tanto tiempo no sé, porque yo fui a un Mundial como jugador, no como espectador”.

“Hablé con Scaloni, él me llamó, los chicos también, Chiqui Tapia también. Estamos tratando de darle una vuelta para ver qué se puede hacer, todo es muy reciente y es una cagada que justo está el Mundial acá nomás, porque si falta mucho tiempo pueder haber un proceso para ver qué hacer. Pero voy a ir para motivarlos, aunque sea”.

“No sé qué medio de Francia lo mató a Messi por cómo había jugado y yo no podía entender, vieron el partido de espalda, o no sé, y yo a Messi lo banco, Leo messi juega de 5 puntos para arriba, despyués puede tener cosas como el penal, el otro día estuvo activo, metió pase gol, jugó muy bien, y cuando vi lo que pusieron me bajé de una entrevista que yo tenía con una revista francesa porque me enojé”.

