La sequía, la ola de calor y el congelamiento de precios en el país: las principales causas de la faltante de huevos

Sergio Uhrig, propietario de Huevo Campo, confirmó que actualmente existe un faltante de huevos y explicó que dentro de los principales motivos se encuentra la desactualización de los precios que evita que los productores repongan gallinas y también la gran mortandad de estos animales debido a las altas temperaturas registradas en los últimos meses.

Sergio Uhrig – República

Según el empresario, el huevo estuvo dos años con valores desactualizados ya que en el inicio de la pandemia se comercializaba a $80 o $90 la docena, cuando la inflación rondaba en un 45%, mientras que en el 2021 la inflación fue del 50% y los precios no fueron actualizados: “Esta situación se agravó porque muchos productores no pudieron reponer las gallinas que tenían en producción”, comentó.

Pero además de este problema, durante los primeros 15 días de enero, debido a la ola de calor que afectó a todo el país, se produjo la muerte de millones de aves, situación que afectó fuertemente al sector.

La crisis en la producción generó que 30 granjas del país se fundieran porque no pudieron reponer las gallinas, comentó Uhrig. Sobre esta situación explicó que “al principio no se sintió la escasez porque había huevos en los depósitos y había stock de mercadería. Pero hoy se empieza a sentir”. Por otra parte, la cosecha de maíz también se vio perjudicada por las sequías y no hay buenas expectativas para los meses próximos en el sector.

No obstante, el propietario afirmó que en su empresa se mantienen las ventas y que en la provincia no hubo grandes registros de mortandad de aves. Aunque, reconoció que al no haber mercadería, se generan problemas en abastecer a los clientes.

“Hoy el huevo es un producto muy barato, además de que es el segundo alimento con mayor nivel nutricional, después de la leche materna. Es la proteína más económica y completa que pueda haber”, dijo el propietario, y finalmente, sostuvo que se debe recomponer el valor de la docena de huevos, que actualmente está entre $220 a $240.