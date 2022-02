La serie de HBO de la que habla todo el mundo y que tiene como protagonista a un actor de Vikingos

Hace unos días se estrenó la segunda temporada de una serie de HBO que está en boca de todos. Asimismo, críticos del cine aseguran que es la mejor producción que tiene actualmente la plataforma. Enterate de qué se trata.

La serie de HBO de la que habla todo el mundo es Raised by Wolves. La trama de esta producción de ciencia ficción gira en torno a Madre (Amanda Collin) y Padre (Abubakar Salim), dos androides que tienen como misión criar hijos humanos en un desconocido planeta.

Todo es como lo establecido hasta que la población de humanos comienza a aumentar y, la religión crea diferencias entre sus miembros. Llegado este momento, los androides se dan cuenta que es difícil controlar las creencias de una forma racional.

Además de Collin y Salim, esta serie está protagonizada por Travis Fimmel, actor que supo interpretar de la mejor manera a Ragnar Lodbrok en Vikingos, producción de History.El resto del elenco está compuesto por Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matias Varela, Felix Jamieson, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong, Peter Christoffersen, Selina Jones, Morgan Santo, James Harkness, Kim Engelbrecht y Jennifer Saayeng.

Raised by Wolves cuenta con dos temporadas. La primera tiene diez episodios mientras que la segunda tiene ocho capítulos. La duración de cada uno es de entre cincuenta minutos y una hora. Esta es una producción bien desarrollada e interesante. Sin dudas es una opción ideal para los amantes de la ciencia ficción y que deseen ver algo más que efectos especiales.

La plataforma de HBO tiene contenido de calidad. Los Soprano, Succession, Mare of Easttown, Game of Thrones (calificada como la mejor serie de la historia), Hacks y últimamente Euphoria, dan cuenta de ello. En esta oportunidad, se suma a la lista Raised by Wolves, que estrenó su segunda temporada el 3 de febrero del corriente año.

La serie de Netflix que no podrá ser vista por menores de 18 años

El gigante streaming tiene series y películas para todos los gustos y edades. Sin embargo, la nueva serie de Netflix, que será Sandman, no podrá ser vista por menores de 18 años debido a la cantidad de violencia y brutalidad que poseen sus escenas. Dicha ficción llegará al catálogo del servicio de la plataforma en este 2022.

Aunque es una mala noticia para los menores, esta serie de Netflix sin dudas es una buena noticia para las personas adultas y fanáticas de Sandman. Recordemos que sus cómics, publicados entre 1989 y 2013, poseen un estilo muy violento y sangriento. Su historia nos presenta a Sueño, un ser poderoso que encarna las imágenes oníricas. A través de él conoceremos al resto de los personajes, principalmente los Eternos, la familia de la que procede. Sus hermanos son Destino, Muerte, Destrucción, los gemelos Deseo y Desespero y Delirio.

La serie buscará ser fiel al cómic

La serie de Sandman de Netflix contará con Neil Gaiman, creador de la historia. Se encargó de supervisar la adaptación y aseguró, durante el año pasado, que mantenía la esencia de los cómics: “Se siente como Sandman. No sé si eso significa que la gente que vea la serie le gustará -aunque lo espero- pero sospecho que si te gusta el cómic y quieres verla en pantalla, entonces te gustará esto”.

El elenco está compuesto por Tom Sturridge en el papel protagónico de la serie, Gwendoline Christie como Lucifer, Charles Dance como Roderick Burgess, Boyd Holbrook como el Corintio, Patton Oswalt como el cuervo, Jenna Coleman como Johanna Constantine, Kirby Howell-Baptiste como Muerte y David Thewlis como John Dee.

La serie de Netflix que no podrá ser vista por menores de 18 añoshttps://t.co/36w8cHFw1Y — misionesonline.net (@misionesonline) February 3, 2022