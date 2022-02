Recomendaciones a tener en cuenta para el cuidado del cabello: «Démosle la importancia que realmente tiene», resaltó un profesional

A raíz de lo que le pasó a la adolescente de Buenos Aires que fue a la peluquería y quedó calva, Misiones Online Tv visitó un salón de belleza para consultar sobre los cuidados del cabello y la importancia de atenderse en lugares habilitados con profesionales capacitados.

Hace unos días, se conoció la historia de Sheila Rivas, una adolescente de 14 años que esperaba con ilusión su fiesta de 15 como, pero ahora no hace más que llorar. La pesadilla empezó cuando fue a su peluquera para retocarse el color de las raíces y, apenas unos minutos después, todo su pelo terminó adentro de un tacho de basura.

De acuerdo al relato de la joven, la supuesta profesional se puso a arreglar una cortina que se le había roto y la dejó con el producto colocado en la cabeza más tiempo del que correspondía. “La tuvo más de una hora y media cuando siempre la deja 40 minutos”, relató Verónica Rose, mamá de la joven.

Tal vez te inerese leer: Una adolescente fue a la peluquería para su fiesta de 15 y la dejaron calva: “Esto la destruyó”

El resultado fue una escena de terror. “Cuando la fue a enjuagar en la bacha perdió todo el pelo”, lamentó la mujer, que cuando fue a buscar a su hija la encontró en plena crisis de nervios. “La llevé a otra peluquería para ver si podían hacer algo, pero estaba totalmente pelada”, remarcó.

La chica que quedó pelada relató lo que vivió en la peluquería: “Termino de fumar y te lo saco”, le dijo la peluquerahttps://t.co/4IiTV6MyAK — misionesonline.net (@misionesonline) February 16, 2022

A partir de esta historia, Misiones Online Tv consultó con un profesional sobre los cuidados del cabello y las recomendaciones que se deben tener en cuenta a la hora de realizarse algún tratamiento. “Si tenemos un evento, hay que tratar de no ir ese mismo día a la peluquería. Tener dimensión de que si llega a salir algo que no nos gusta o se logra un resultado no deseado, se pueda tener un lapso de tiempo para mejorarlo”, recomendó en primer lugar Matías Ferrer, propietario de un salón de belleza en la ciudad de Posadas.

“En cuanto a lo que es tratamiento, un 50% tiene mucho que ver el profesional. Nosotros trabajamos con químicos, y nuestros profesionales están capacitados para manipularlos. El otro 50% tiene que ver con la calidad del producto; nosotros trabajamos con marcas de primer nivel, y eso también nos garantiza un resultado óptimo”, comentó Matías.

A la hora de iniciar un tratamiento, es importante que se realice un diagnóstico previo, ya que cada cabello es distinto y merece un cuidado especial. “Hay una rara relación entre el cabello y el sentimiento. Entonces, cada cosa que nosotros hagamos en nuestro cabello, va a incidir en nuestras emociones. Démosle la importancia que realmente tiene”, expresó Matías Ferrer.

Tal vez te interese leer: Imágenes sensibles: fue a teñirse a la peluquería y le quemaron el cuero cabelludo

Mucha gente, decide o elige comprarse los productos y realizarse el tratamiento en su propia casa. Ante estos casos, es importante tener en cuenta que sean productos preparados y aptos para utilizarlos sin la necesidad de un profesional a cargo. “De todas formas, siempre se debe tener en cuenta que los resultados no van a ser los mismos que en el salón”, opinó Ferrer.

“Nuestros ancestros pensaban que las ideas estaban en el cabello y que cuando pasaba una situación traumática, se lo sacaban. Hoy en día, hay algo relacionado a eso todavía cuando se refiere a un cambio de etapa, empezar un nuevo trabajo, lo acompañamos con el cabello con un cambio de look”, explicó el profesional.