La jefa de prensa de la familia Fort aseguró que Gustavo Martínez sufría de Alzheimer

La joven desmintió varios rumores que circularon en las últimas horas por parte de allegados y familiares de Gustavo Martínez, y aseguró que la ex pareja de Ricardo estuvo contenido y acompañado desde que empezó a sufrir el Mal de Alzheimer.

Pocos minutos después de que Guido Süller brindara un móvil en A la tarde (América), y deslizara la versión de un abandono de persona a Gustavo Martínez -quien murió a la madrugada tras caer desde el piso 21 de un edificio ubicado sobre la calle Sucre al 1900- habló en el mismo canal Natalia Roman, la jefa de prensa de Marta y Felipe Fort.

Durante la emisión de América Noticias, conducida por Rolando Graña y Soledad Larghi, Natalia alzó la voz como integrante del círculo íntimo de los hijos del difunto empresario chocolatero. “Quiero aclarar que la voz oficial de la familia es César Carozza, el abogado de Marta y Felipe, dada la naturaleza de lo que está sucediendo”, detalló en un comienzo.

“De todas formas yo pido la palabra porque me parece que se están diciendo una cantidad de barbaridades que afectan a dos chicos que están pasando por un shock terrible, que es la tercera pérdida en su vida, muy seria, y en ninguno de los casos previos pudieron despedirse de sus seres queridos sin estar en el foco de una cámara”, agregó.

“Me parecía importante poder disipar algunas dudas por lo menos, que son muy injustas para con ellos. Los chicos, ambos, transitan el dolor de una manera diferente. Felipe tuvo más que ver con la ira claramente, que el de Marta, y como ella no habló públicamente más allá de su posteo, prefiero dejarla a ella que se exprese”, sentenció.

También pidió consideración hacia el adolescente de 17 años, quien recibió críticas por su publicación en sus historias de Instagram: “Estamos hablando de que se les suicidó el padrino al lado de ellos, entonces no se trata solamente de hablar de un abandono que ellos puedan sentir: ‘Mi padrino, la persona en quien mi padre confió el resto de mi vida, me acaba de abandonar por decisión propia’, y encima lo hizo con ellos dos dentro de su casa”.

“Yo con esto no estoy culpando a Gustavo, quien padecía una enfermedad terrible, desde hace unos cuantos años. El estado de Gustavo no era para nada óptimo, por eso también lo tuvimos tan resguardado durante todo este tiempo, porque claramente esto no se podía saber. Tenía Alzheimer y los síntomas estaban”, remarcó.

“También quiero destacar esto: eso de que estaba en estado de abandono por parte de la familia es absolutamente mentira. Gustavo estuvo completamente cuidado, tanto por la familia de sangre de Ricardo como por Marisa, que es la persona en quien Ricardo designó también el cuidado de Marta y Felipe; César Carozzo; y por mí”, aseguró.

Cuando los conductores le consultaron el motivo por el pasaba las fiestas en soledad, la jefa de prensa aclaró: “Los chicos desde siempre viajan a Miami, y él no quería viajar más a Miami porque le traía recuerdos de Ricardo; entonces se quedaba solo en las fiestas por decisión de él, nadie lo dejaba de lado”.

En cuanto a las declaraciones del sobrino de Martínez, expresó: “No voy a ir contra el dolor ajeno, como pido también que respeten el dolor de Felipe y Marta. La última vez que Gustavo habló con su sobrino, dicho por él hoy, fue en diciembre, y estamos a 16 de febrero”.

De esta manera asumió que había algunos desacuerdos entre el hijo de Ricardo y su tutor, pero lo atribuyó a la adolescencia: “Estamos hablando de chicos de casi 18 años, que es una etapa natural en la vida donde se alejan de las figuras de autoridad; no es cierto que Marta y Felipe se habían olvidado de Gustavo, solamente tenían las diferencias lógicas que puede tener un adolescente”.

También se refirió al temor del profesor de educación física de no tener un lugar donde vivir: “A mí Gustavo me pedía a mí trabajo, y no lo pedía por tener necesidades, porque él tenía absolutamente todas sus necesidades cubiertas; pedía trabajo porque estaba aburrido y era muy difícil hacerle entender que no estaba más en condiciones para trabajar”.

Y describió un ejemplo: “Si se te pierde mientras va a trabajar ¿qué haces? No digo que haya pasado, pero era algo que prefería evitar la familia, porque con una enfermedad como esa, hay infinidad de posibilidades”.

Además insistió en descartar la posibilidad de que la ex pareja de Fort creyera que quedaría desamparado tras finalizar la tutela legal de los mellizos: “Él sabía que no quedaba en la nada, que en el supuesto caso, que no estaba confirmado, que Marta y Felipe decidieran mudarse cada uno por su lado, ya sea en Miami o Buenos Aires, Gustavo sabía que él iba a tener un departamento a su nombre, y personal las 24 horas, que no se iba a quedar sólo”.

“Acá no hubo ningún abandono por parte de ningún Fort. Esto no es cierto, hay que dejar de demonizar a los Fort, que son una familia que sí tiene su patrimonio, pero nada más alejado de todo lo que están diciendo en cuanto a la situación de Gustavo”, explicó. “Él tomaba la medicación, y me consta porque cuando lo acompañé a vacunarse yo tuve que presentar toda la documentación de los medicamentos que toma, y fuimos juntos el lunes a que se diera la tercera dosis”, contó.

Y continuó: “A ojo mío, no soy médico, yo creería que esa depresión no viene de ahora, viene desde que falleció Ricardo, y no había manera de que la situación fuese percibida por la familia; la verdad es que ninguno de los chicos se dio cuenta ni notó nada diferente”.

A modo de conclusión compartió una apreciación personal: “Gus está triste hace muchos años, por eso no había algo puntual que pudiera haber dicho que hiciera creer este desenlace. Había una tristeza en él porque no podía hablar de Ricardo sin ponerse a llorar. Para mí vio que ya le había cumplido la promesa a Ricardo, ya estaba cansado hace rato y sintió que era el momento”.

Infobae