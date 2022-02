Video | Incendios en Corrientes: el impactante momento en que familias huyen de sus hogares escapando del fuego

El hecho se registró en "Paraje Galarza" a 120 kilómetros de Posadas. Las autoridades ayudaron a evacuar del lugar a las víctimas, que lo perdieron todo producto de las llamas. “Creo que así se ve el infierno de cerca. Hay gente que pierde sus casas por esto. Es imposible de controlar”. sentenció un brigadista.

El fuego no da tregua en la provincia de Corrientes y el daño ambiental ya es incalculable. Héctareas y héctareas arrazadas por las llamas, que no parecen no tener a fin a pesar de la incanzable lucha de los siempre bomberos, tan indispensables como invisibilizados por la clase dirigente que en estas situaciones brilla por su ausencia.

Pero además de la flora y la fauna, la sociedad civil está padeciendo en primera persona los incendios. Horas de angustia, tristeza y desolación son las que están viviendo familias del Paraje Galarza, a 120 kilómetros de Posadas, quienes debieron abandonar corriendo de sus hogares dejando atrás todo lo que tenían mientras las llamas se acercaban a las casas.

Tal vez te interese leer: Incendios en Ituzaingó | Más de 1500 hectáreas de campo y forestación fueron devoradas por el fuego

Un equipo municipal de la localidad de Santo Tomé, que se encuentra también a 120 km de donde ocurrió todo, entre ellos el propio intendente José Augusto Suaid, ayudaron a más de 6 familias a evacuar el lugar. En un video se puede observar como el fuego rodea el lugar y avanza hacia las viviendas provocando una escena angustiante y de terror.

“Creo que así se ve el infierno de cerca. Hay gente que pierde sus casas por esto. Es imposible de controlar», señaló un brigadista.

Todos los evacudos fueron trasladados desde Galarza hacia Santo Tomé donde están siendo asistidos.

Incendios en Corrientes | Las pérdidas económicas llegarían a los $25.000 milloneshttps://t.co/IZvYpyaIAY — misionesonline.net (@misionesonline) February 17, 2022