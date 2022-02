Santiago del Estero | Una adolescente de 15 años fue golpeada por 9 compañeras y terminó en el hospital

Ocurrió en la provincia de Santiago del Estero. La mamá de la menor contó que el ataque fue cuando terminó de rendir una materia en el colegio y que la hostigan desde el año pasado.

Una adolescente de 15 años fue atacada a patadas y golpes de puño por nueve compañeras tras salir del colegio en Santiago del Estero. La víctima, que iba acompañada de su hermana, estaba amenazada desde el mes de diciembre.

El hecho ocurrió cuando la joven salía de rendir una materia en el Colegio Normal Banda. Mientras regresaban a su casa, un grupo de 10 estudiantes, nueve mujeres y un varón, comenzó a insultarla y amenazarla por “turra”.

A pesar de que las hermanas no contestaron a las agresiones, fueron interceptadas y brutalmente golpeadas en medio de la calle.

Cómo fue el ataque a la chica de 15 años

Según contó la mamá de la chica, cinco de las nueve agresoras mantenían inmovilizada a la mayor de sus hijas, que tiene 17 años, mientras que las otras cuatro golpeaban a la adolescente de 15.

“El único varón que estaba en el lugar filmaba cómo las atacaban”, dijo Ana, la mamá de las menores, en diálogo con El Liberal.

Además, la mujer contó que antes de la golpiza, las víctimas se acercaron a una comisaría, pero por ser menores no les quisieron tomar la denuncia. En ese sentido, indicó: “Se salvaron porque cuando la de 15 se estaba por desvanecer, un grupo de albañiles se acercó y las defendió”.

En cuando a las atacantes, Ana mencionó que no es la primera vez que su hija menor sufre agresiones, sino que en diciembre pasado empezaron a insultarla sin ningún motivo. “Mi hija menor está en tercer año y las atacantes en cuarto. Ella solo conoce a una de ellas que es la líder del grupo”, sostuvo.

Después de la denuncia en la Comisaría 13, el caso quedó en manos de Álvaro Yagüe, que ordenó que todos los jóvenes sean identificados y pidió que se constaten las heridas de la víctima por un médico forense. Asimismo, exigió que se analicen todas las cámaras de seguridad que hay cerca del lugar del hecho en la ciudad de Banda.

La adolescente golpeada en Santiago del Estero sufrió graves heridas

Tras la golpiza que sufrió a la salida del colegio, Ana contó que debió llevar a su hija al Centro de Salud Banda.

“Tiene un desviación en la nariz, tiene lesiones en el estómago a causa de las patadas que le dieron y hematomas en todo el cuerpo”, dijo la madre de la víctima sobre las graves heridas que sufrió.

Más allá de los golpes, la mujer admitió que tiene mucho miedo por la seguridad de la adolescente. “Ella está muy mal, angustiada y con miedo de que le vuelva a pasar”, dijo.

Qué dijeron las autoridades del colegio tras el ataque en manada a una alumna

Siguiendo con el relato de la madre, desde el Colegio Normal Banda dijeron que “no podían hacer nada porque el ataque ocurrió afuera de la escuela”.

Aunque las agresoras estaban con el uniforme del centro educativo y la golpiza se dio después de que la víctima saliera de una clase, la familia “no obtuvo una respuesta favorable”.

“No sé si mandarlas o no porque no tengo garantías de nada sobre su seguridad. No sé qué les pueden hacer estas chicas. Exijo que la líder de esa banda sea expulsada del colegio”, expresó Ana indignada.

Fuente: TN