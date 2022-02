La novela del verano llegó a su fin, no se dará el pase de Valentín Castellanos a River Plate, ya que el New York City no acepta la forma de pago del equipo argentino. El mejor jugador y goleador de la MLS se quedará en los Estados Unidos.

La operación para la llegada del delantero Valentín Castellanos a River Plate, esta caída por la elevada suma que solicita el City Group para cederlo en el actual mercado de pases, según salió a la luz hoy.

En ese contexto, una fuente riverplatense muy cercana a las negociaciones confesó que la llegada del mendocino «nunca estuvo cerca y sigue lejos de concretarse a pesar de las conversaciones y ofrecimientos, debido a que las cifras son demasiado altas para la economía del club”.

Según la información, las cifras que se evaluaron en la negociación eran de 5 millones de dólares el 50% del pase del delantero de 23 años y la otra mitad debería saldarse en dos años, aunque la franquicia de la MLS mantiene su postura inicial de venderlo a cambio de 12 millones de dólares.

Tal vez te interese leer: Copa de la Liga: Boca visita a Aldosivi este miércoles en Mar del Plata a las 19:15

Castellanos, quien la noche del martes marcó dos goles con su equipo en el partido correspondiente a la Liga Campeones Concacaf ante Santos Guápiles, ya le planteó a la dirigencia de la MLS su decisión de jugar en River ahora, y teniendo en cuenta que dentro de seis meses finalizará su contrato.

El jugador fue nombrado por Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa de la semana pasada como una de las alternativas para reforzar el plantel por la salida del colombiano Jorge Carrascal, quien continuará su carrera en el CSK de Rusia.

Champions League: el Inter de Lautaro Martínez recibe este miércoles al Liverpoolhttps://t.co/TfzuW1SySe — misionesonline.net (@misionesonline) February 16, 2022



No obstante, Gallardo aseguró que manejaban otras posibilidades si no se hacía lo de Castellanos y surgió el nombre del cordobés Nahuel Bustos, surgido de Talleres y actualmente suplente en el Girona, de la segunda división de España.

La intención de Gallardo, ya sea con Castellanos o Bustos, es preparar durante el semestre a un delantero para reemplazar a Julián Álvarez, quien fue vendido al Manchester City inglés pero seguirá en River al menos hasta mitad de año.