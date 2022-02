Tensión en Ucrania | La OTAN acusa a Rusia de aumentar sus tropas pese a anuncio de retirada militar en Crimea

Moscú anunció este 16 de febrero el fin de sus ejercicios militares en la anexionada provincia de Crimea e insistió en que “no habrá escalada” sobre Ucrania. Sin embargo, la OTAN señaló que hay más tropas rusas en camino hacia las fronteras.

Por segundo día consecutivo, Moscú anunció el retiro de más soldados de la frontera con Ucrania, pero Kiev y Occidente se mantienen escépticos.

Este 16 de febrero, el Gobierno de Vladimir Putin notificó que terminaron los ejercicios militares en la provincia de Crimea, que se anexionó en 2014, y que esos soldados ahora inician el retorno a sus bases dentro del territorio ruso.

Imágenes de la televisión estatal mostraron tanques, equipo militar y vehículos de combate de infantería en vagones de ferrocarril partiendo de la región controlada por Rusia, mientras el Ministerio de Defensa informaba en un comunicado que “las unidades del Distrito Militar del Sur, después de completar su participación en ejercicios tácticos, se trasladan a sus puntos de despliegue permanente».

El embajador de Moscú en Irlanda, Yuri Filatov, explicó que entre finales de febrero y principios de marzo las tropas en el oeste de su país terminarían de retomar sus posiciones habituales.

“Lo que puedo decirles es que, dentro de unas tres o cuatro semanas, la configuración de las fuerzas en la región occidental de Rusia reanudará su postura estándar normal (…) Estamos realizando ejercicios planificados con las fuerzas militares de Belarús que terminarán el 20 de febrero y estas tropas se retirarán. Pueden verificar eso la próxima semana», subrayó.

Estas declaraciones llegan luego de que el martes 15 de febrero, el Ministerio de Defensa ruso hiciera el primer anuncio de regresar un número no especificado de tropas estacionadas cerca de los límites fronterizos con Ucrania.

“Queda por ver si hay una retirada rusa”

Los primeros pasos de una aparente desescalada de las tensiones dados por Rusia son recibidos con un fuerte escepticismo por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Estados Unidos y gobiernos de la Unión Europea.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, respondió que, pese al repliegue de algunos soldados rusos, la alianza tiene señales de que más militares estarían en camino a la zona.

«Queda por ver si hay una retirada rusa (…) Lo que vemos es que han aumentado el número de tropas y hay más tropas en camino», afirmó Stoltenberg este miércoles, al comienzo de la reunión de dos días de los ministros de Defensa de la OTAN, en Bruselas.

Rusia ha tenido una importante presencia militar en el este de Ucrania desde la guerra separatista del Donbass hace siete años, cuyo mayor punto de ebullición fue la anexión de Crimea. En el último año ha aumentado de forma exorbitante el número de unidades militares, en el norte, este y sur ucraniano, al menos alrededor de 100.00 tropas, lo que ha alimentado los temores de que Moscú planearía una invasión a su vecino país.

El Kremlin siempre ha negado la intención de atacar Ucrania, como aseguran EE. UU. y sus aliados occidentales, pero ha presionado por un conjunto de garantías de seguridad de Occidente, incluida la promesa de que Kiev nunca se unirá a la OTAN. Un reclamo fuertemente rechazado por su contraparte hasta el momento.

Ucrania decreta el ‘Día de la Unidad’ en respuesta a las «amenazas» rusas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó el 15 de febrero que más de 150.000 soldados rusos siguen acumulados cerca de las fronteras de Ucrania y que una invasión seguía siendo «claramente posible». Agregó que Washington aún no había verificado ninguna retirada.

Algunos funcionarios de EE. UU. incluso aseguraron que una invasión rusa se produciría este miércoles. En respuesta a las “amenazas híbridas”, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó un decreto en el que declaró el 16 de febrero como el ‘Día de la Unidad’.

«Nadie puede amar nuestro hogar como nosotros podemos. Y solo nosotros, juntos, podemos proteger nuestro hogar», afirmó Zelenski.

Los ucranianos izaron y ondearon banderas nacionales frente a escuelas, hospitales y edificios oficiales entre otros lugares, y tocaron el himno del país para mostrar unión frente a los temores de una agresión.

“Estas banderas están aquí con un propósito, mostrar que no le tememos a nadie. No nos asustaron», dijo Mykola, quien administra un pequeño café en la capital ucraniana.

«Todo el mundo quiere asustarnos y estamos aquí para quedarnos», agregó Ludmila, una mujer jubilada.

Ucrania denuncia un ataque cibernético contra el Ministerio de Defensa y dos bancos

El Centro Ucraniano de Ciberseguridad informó que piratas informáticos habrían intervenido de nuevo, el martes, en el sitio web del Ministerio de Defensa, en páginas de las Fuerzas Armadas y de dos bancos estatales, Privatbank y Oschadbank.

Los servidores de sitios gubernamentales del país ya sufrieron un ciberataque masivo el pasado enero, cuando las autoridades acusaron a Moscú de estar detrás de esas acciones.

Aunque en esta ocasión Kiev no mencionó a un responsable, un comunicado sugirió que apunta a Rusia.

«No se descarta que el agresor haya usado tácticas de pequeños trucos sucios porque sus planes agresivos no están funcionando a gran escala», indicó el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información de Ucrania.

El Kremlin negó que estuviera detrás de cualquier ataque cibernético, pero dijo que no estaba sorprendido de que Kiev lo señalara.

Asimismo, la Administración de Putin reafirmó en las últimas horas que “no habrá escalada” sobre suelo ucraniano. No obstante, Moscú ya ha advertido que podría tomar medidas «técnico-militares», que no ha especificado, si no se cumplen sus demandas de seguridad, incluido un retroceso de las posiciones de la OTAN a las fronteras donde se encontraban en 1997, antes de que se sumaran a la alianza países exsoviéticos como Bulgaria y Rumania.

Los analistas militares resaltan que un indicador clave para comprobar un retroceso significativo será si se desmantelan los hospitales de campaña rusos, al igual que las reservas de combustible.

Además, indican que será crucial si las unidades rusas, que participan en extensos ejercicios con Belarús, finalmente terminan sus operaciones y regresan a sus bases permanentes, a miles de kilómetros de distancia.

Habrá que esperar al anunciado fin de esos simulacros el próximo domingo 20 de febrero.

