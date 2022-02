Mirá la reacción de Mariano Andujar contra los hinchas luego de la victoria 3-2 de Estudiantes sobre Huracán

Por su actitud en el Tomás Ducó, la fiscalía de la Ciudad le labró un acta contravencional a Mariano Andujar, experimentado arquero del Pincha. El surgido en Huracán soltó dos piñas al alambrado contra los hinchas.

Estudiantes y Huracán protagonizaron un duelo apasionante en el comienzo de la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional. Por la Zona A, el equipo de Ricardo Zielinski se quedó con el triunfo por 3-2 gracias a los tantos de Fernando Zuqui, Mauro Boselli y Leandro Díaz lo que le permite tener puntaje perfecto en el arranque de la máxima categoría del fútbol en Argentina. Para más allá de la victoria del Pincha, una vez que terminó el encuentro se vio una imagen de Mariano Andujar que dio que hablar y terminó con el accionar de la Justicia.

Cuando el árbitro Jorge Baliño decretó el final del juego en el Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios, Mariano Andújar dejó su arco, saltó los carteles y se dirigió contra la popular local y se cruzó con los hinchas del Globo. Acto seguido, el experimentado arquero lanzó dos golpes de puño contra el alambrado y luego se retiró de la zona.

El ex portero de Huracán recibió insultos durante toda la noche de parte de la parcialidad local. Es más, según indicaron los presentes en el estadio, los hinchas apuntaron contra el padre de Andújar, que murió en 2011, lo que provocó la furia del futbolista que fue parte del plantel de la selección argentina que consiguió el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014.

‼️ Andújar atacó con golpes de puño a dos hinchas de Huracán que estaban en la popular 👎 Supuestamente, el desencadenante a la reacción de Andújar fueron insultos hacia sus familiares, incluido su padre que fallecióhttps://t.co/HEW9OxmQbH pic.twitter.com/WW5Xlitsn0 — Diario Olé (@DiarioOle) February 16, 2022

Una vez que las imágenes de la actitud del referente del Pincha se viralizaron, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires actuó de oficio y le labró un acta del arquero. ¿Qué sucedió con el árbitro del encuentro? El propio Jorge Baliño aclaró lo sucedido antes de retirarse de la cancha y dio detalles de la charla que mantuvo con Andújar en el vestuario luego del incidente.

“Cuando terminó el partido miré, me quedé en la mitad de la cancha con mis compañeros y no logro observar lo que pasó”, explicó Baliño en diálogo con ESPN.

“Después Andújar vino al vestuario, me dio las explicaciones de la reacción y me pidió disculpas por si me afectaba en algo. Yo le dije que no y que no iba a hacer un informe porque no vi nada. Será cuestión de él con la Justicia”, agregó el juez en relación a la actitud del número 21 de Estudiantes.

Hay que recordar que Andújar, de 38 años, surgió de las divisiones inferiores de Huracán. Debutó en 2003 y, sólo dos años más tarde, fue adquirido por el Palermo, de Italia. Con el paso del tiempo se convirtió en un futbolista emblema de Estudiantes. Según explicó el propio Mariano en una entrevista que le concedió a TyC Sports en 2020, entiende por qué los fanáticos del Globo lo insultan cada vez que visita Parque Patricios.

“Fue porque me identifiqué mucho con Estudiantes”, dijo. Y agregó: “No sé por qué me putean, por qué es así. Nunca tuve una palabra en contra de Huracán y nunca me llamaron para ver si tenía ganas de volver. Y no lo necesitó tampoco porque tenían a (Marcelo) Barovero y Marcos (Díaz) que la rompieron toda”.

“Siempre se escucha más el chiflido que el aplauso o la indiferencia. Me fui acostumbrando y nada puedo hacer. Son cosas que pasan. Me hubiera gustado ir a la cancha de Huracán a ver un partido, no lo veo ni cerca”, concluyó hace un par de años, escenario que se volvió a repetir en la victoria de Estudiantes.