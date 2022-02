La ortopedia oncológica en Misiones ofrece una mejor calidad de vida, en 2021 se realizaron más de 120 intervenciones quirúrgicas

El médico Álvaro Otero, es el único especialista en ortopedia oncológica en Misiones, y contó que durante 2021, realizó más de 120 intervenciones quirúrgicas entre pacientes adultos y pediátricos.

“La ortopedia oncológica en Misiones es una sub especialidad de la ortopedia y traumatología que se encarga de todos los tumores del aparato locomotor, tanto óseos de origen primario o secundario, que pueden ser metastásicos o los primarios generados por los propios huesos, y también de las partes blandas, todos los tejidos que recubren el aparato locomotor”, contó el médico sobre su especialidad, y sobre el trabajo que lleva adelante en la salud pública.

Otero también señaló que los pacientes llegan a su consultorio, derivados generalmente por los oncólogos cuando detectan las masas en los tejidos blandos o a través de radiografías que las lesiones, o a nivel óseo son derivados para comenzar con los estudios. “También llegan por parte de los traumatólogos, que a través de algún traumatismo descubren que mediante las radiografías o el diagnóstico por imágenes alguna lesión, también los derivan y comenzamos el estudio de los pacientes”.

Mejor calidad de vida

El especialista señaló que, las prótesis con las que se trabajan en estos casos, son “a nivel de los miembros”, y agregó que esto implica una esperanza para los pacientes, porque, “antes eran candidatos a las amputaciones, o desarticulaciones. Hoy en día se pueden reemplazar los miembros, y los conservan a través de las prótesis de reconstrucciones oncológica o de injertos óseos que utilizamos a través del banco de huesos”.

Otero también atiende a niños, y en estos casos también el trabajo que realiza es sumamente importante, porque, “los ayuda a conservar el miembro, allí pueden reemplazarse parte del hueso, el hueso en su totalidad, incluyendo las articulaciones”.

En los casos oncológicos, el estado de ánimo de los pacientes es importante, Otero rescató que en la salud pública existe, “un gabinete de salud mental que ayuda a que puedan llevar el tratamiento. No es lo mismo un paciente que va a ser amputado que uno que tiene chances de conservación de miembros, igual se prepara a todos los pacientes por igual para enfrentar la enfermedad que está cursando”.

Y agregó que, no en todos los casos es posible este tipo de intervenciones quirúrgicas, “la conservación de los miembros es de acuerdo al grado que tenga el tumor, no todo paciente es candidato a rescate de miembro. Hay que evaluar muchas cosas para ver si el paciente es candidato, hoy en día se puede hacer salvataje de miembro, incluso en tumores avanzados, por más que afecte estructuras vasculares se puede reemplazar el hueso haciendo by pass. Hay muchas técnicas, pero no todo paciente es candidato a un reemplazo de miembro”.

Para evaluar a cada paciente, si está en condiciones de recibir o no una prótesis, “el tratamiento oncológico es multidisciplinario, se trata en conjunto, se hacen comités de tumores. En los cuales, se reúnen todos los especialistas, especialistas en imágenes, anatomo patólogos, cirujanos generales dedicados a la parte oncológica, ortopedistas oncológicos y oncólogos, y entre todos se toma la decisión del tratamiento que va a llevar el paciente”.

Intervenciones quirúrgicas en el Madariaga

El profesional también hizo referencia a las intervenciones quirúrgicas realizadas en la provincia durante el 2021, “entre adultos y pediátricos se realizaron alrededor de 120 intervenciones, y no todas fueron para conservación de miembros”.

En el total de las intervenciones realizadas, se incluyen las biopsias, “que es lo que nosotros utilizamos para hacer los diagnósticos, porque el diagnóstico de certeza nos da el patólogo. cuando nos dice que tipo de célula está afectando al paciente, y ahí podemos tener el tumor que le está afectando”, señaló Otero.

Mientras que, “el total de reemplazos de miembros, e injertos óseos cadavéricos y protésicos más o menos, se realizaron 60 entre adultos y pediátrico, el resto fueron biopsias y procedimientos en tumores de partes blandas”, puntualizó el profesional.