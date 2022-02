Habló el abogado que presentó un amparo contra el pase sanitario en Montecarlo

Lucas Vega, concejal de Juntos por el Cambio en Montecarlo, presentó ante la Justicia un amparo para rechazar resoluciones por el los ministerios de Gobierno y Salud Pública por instalar el pase sanitario. Días atrás, ese recurso fue rechazado por el Juzgado Civil y Comercial de Montecarlo.

En cuanto a las resoluciones que establecen el pasaporte sanitario en Misiones, Vega señaló “la misma configura una medida inconstitucional. Hay misioneros que vieron afectados sus derechos por el hecho de que el pase sanitario se establecía sobre algo que no es obligatorio”, dijo en referencia a la vacunación.

El edil y abogado entiende que se estarían violando el Principio de Reserva que está establecido en la Constitución Nacional. Ya que el mismo menciona en un párrafo “Ningún habitante …. será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Es por eso que, entendiento que se estaría violando este principio, él junto a otros funcionarios y personas que estaban en contra de la implementación del pasaporte sanitario se realizó la presentación de amparo que posteriormente fue rechazada por el Juzgado Civil y Comercial de Montecarlo, a cargo de Jose Luis Maimo.

Este reclamo ya había sido realizado en otras localidades de la provincia de Misiones, corriendo la misma suerte. De hecho, el caso más reciente fue el de Puerto Iguazú, donde el juez Martín Brites, también rechazó “in limine” esta acción de amparo presentada por los candidatos de Juntos por el Cambio en su localidad, también representados por Vega.

El funcionario aclaró que ellos no están en contra de la vacunación. “Entiendo que la vacunación es voluntaria, como bien se sabe están en fase 3 yo interpreto que uno está en su facultad de elegir o no vacunarse. Las presentaciones que hemos presentado no apuntan a la vacuna, simplemente nos limitamos a un análisis constitucional del pase sanitario”, dijo en diálogo con Verano en Misiones.

En resumen, dijo Vega, “no desaconsejamos la vacuna, la misma es voluntaria. Las presentaciones son estrictamente apuntando a la inconstitucionalidad del pase sanitario”, dijo.

“Entendemos que la exigencia de pase sanitario viola dos principios constitucionales; el principio de reserva del Artículo 19 y el Principio de Razonabilidad. No hacemos o ni merituamos la efectividad o no de las vacunas, hacemos un análisis puntual del pasaporte sanitario”, insistió Vega.

Para finalizar, Vega se refirió a los amparos que han presentado en Puerto Iguazú y Montecarlo donde el Juez consideró que no era viable aceptar las presentaciones. En tanto, dijo que en Oberá el Juez aceptó la presentación del amparo y solicitó a la Fiscalía de Estado que remita información y ver cómo justificó el establecimiento del pase sanitario.