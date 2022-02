Finalmente Boca se mudará a Vélez, así lo confirmó Riquelme

El Xeneize privilegió jugar de local en la primera fecha para darle lugar a los socios y abonados. Sin embargo, quedó en evidencia que las obras para arreglar el drenaje del campo no están terminadas, algo que comprometió el estado físico de los futbolistas. Por eso se tomó la decisión y Boca se mudará a Vélez

La dirigencia está preocupada por el estado del campo de juego la Bombonera, el próximo domingo será local frente a Rosario Central y por eso Boca se mudará a Vélez, hará de local en el José Amalfitani según confirmó este lunes por la tarde el vicepresidente «xeneize», Juan Román Riquelme.

«Queremos agradecerle al presidente de Vélez Sarsfield, Sergio Rapisarda, por cedernos el estadio para poder jugar como locales el próximo domingo con Rosario Central en su cancha», le confió Riquelme a ESPN este lunes por la noche.

«Lo que pasó ayer fue que decidimos jugar en la Bombonera para que la gente pudiera recibir al equipo en esta nueva temporada en casa, como por ejemplo sucedió con el retorno de Darío Benedetto», explicó el también titular del Consejo de Fútbol boquense.

Riquelme sostuvo que ese «problema con el campo de juego fue heredado de la gestión anterior y se fue tratando de solucionar en todo este tiempo».

Desde el 13 de diciembre pasado comenzaron las obras para arreglar el drenaje del campo de juego, que llevaron 50 días, pero que este domingo, por lo que se observó, llego al límite, ya que varios sectores del terreno estuvieron cubiertos por arena y se comprometió el estado físico de los futbolistas.

«El campo de juego estaba malo para los dos», declaró este domingo el entrenador Sebastián Battaglia en rueda de prensa, cuando se le preguntó si eso perjudicó el rendimiento de su equipo tras empatar 1 a 1 ante Colón.

En cuanto a lo futbolístico, este lunes el plantel practicó desde las 10 en el complejo Pedro Pompilio y la idea de Battaglia sería de que si están todos bien poner el mismo equipo que igualó este domingo 1 a 1 contra Colón.

«Somos un equipo muy inocente, que nunca hace tiempo o comete faltas. Por ejemplo ayer Eduardo Salvio, que es más bueno que el agua y pese a que su contrato vence en junio ya nos manifestó que quiere seguir con nosotros, quiso seguir jugando en una acción en que Federico Lértora le cometió falta de atrás, y si se tiraba seguramente lo iban a expulsar al jugador de Colón porque ya estaba amonestado», argumentó.

«Y en cuanto a ese video en que aparecieron jugando un picado descalzos Marcos Rojo y Agustín Almendra, no veo nada de malo en que los muchachos se junten con sus amigos, porque son lo mejor que uno tiene y hay que cuidarlos y compartir momentos con ellos», apuntó, asegurando que «nunca» había visto esa publicación.

Y al respecto sostuvo que en sus tiempos de jugador, cuando lo dirigía Carlos Bianchi y él solamente jugaba en Copa Libertadores, el «Virrey» se enteró que los domingos que tenía libres participaba en campeonatos barriales por plata con un equipo de amigos.

«Carlos sabía todo y un día me llamó y me dijo que estaba enterado de lo que hacía los domingos. Entonces me aclaró que no había problema si jugaba con mis amigos, pero aunque me lastimara, los miércoles tenía que jugar igual por la Copa. Y así fue», recordó.

Este martes, el plantel volverá a entrenarse desde las 9 en el predio de Ezeiza y, luego al mediodía, viajarán hacia Mar del Plata para jugar el miércoles contra Aldosivi.

Para el encuentro de este miércoles, la dirigencia de Aldosivi va establecer dos sectores del estadio José María Minella para que se ubiquen los hinchas llamados «neutrales», que llegarían a los 6.500, porque no está permitido en los partidos oficiales el ingreso de visitantes y tampoco podrán ir con camisetas que acrediten simpatías por el equipo.

Boca jugará el próximo miércoles desde las 19.30 ante Aldosivi de Mar del Plata, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional de Primera División, con el arbitraje de Patricio Loustau, mientras el domingo recibirá a Rosario Central por la tercera jornada.