En el día del Cáncer infantil, se realizaron actividades de concientización en el hospital pediátrico de Posadas

Esta mañana se realizó una actividad de concientización sobre el cáncer infantil, en el hospital pediátrico Fernando Barreyro de la capital provincial. Estuvieron presentes distintas autoridades, entre ellos vicegobernador Carlos Arce y el director del centro de salud, Gustavo Puentes.

En este sentido, Arce afirmó que, “el cáncer infantil, es un cáncer que se cura con el diagnóstico precoz. Para eso siempre necesitamos información social y médica, para que los padres estén atentos. Hay 1400 casos de cáncer por año en el país, y en nuestra provincia se diagnostican entre 50 y 70”.

Y agregó que, “el diagnóstico es familiar, no es solo del paciente. Y ahí viene todo lo que tiene el hospital para atender, no solo la parte médica, que es de primer nivel del país, sino que también la parte del servicio social que es tan importante para la continuidad del tratamiento. incluso el tema del traslado, que facilitan los intendentes”.

El vicegobernador, también estacó el trabajo que se realiza desde el hospital, “hay muy poco abandono del tratamiento. Inculco a los padres a no tener miedo al diagnóstico, sino a afrontar este diagnóstico, porque acá lo podemos curar”.

Por su parte, el director del hospital pediátrico, Gustavo Puentes, contó que, “todos los años hacemos una actividad de concientización, hoy con menos cantidad de gente por la pandemia. Vienen los chicos que ya están en proceso de recuperación”.

Y agregó que, “es importantísimo que se diagnostique precozmente, por eso tanto a padres y colegas tratamos de concientizarlos en datos específicos para la detección precoz”.

Trabajo en pandemia

El director del hospital también se refirió al trabajo, que se realizó durante la pandemia para evitar que los niños abandonen el tratamiento, “hacíamos reuniones con todos los servicios y nos organizábamos para llegar al paciente que está en el interior, que está lejos y tratar de no perderlos. Generamos redes de contención, y personalizamos a los pacientes, entonces en la pandemia dura generamos los medios para que puedan venir a hacerse sus tratamientos, para que no se queden en su lugar. Ahí actuaron las intendencias, los asistentes sociales, y actualmente no perdimos ninguno de los casos”.

También contó que, actualmente, “tenemos en tratamiento alrededor de 80. Y también tenemos una conexión con el hospital Gutiérrez de Buenos Aires, donde tenemos atención de alta complejidad en el caso que se necesiten más estudios. Allí, inician y lo continúan acá, estos tratamientos siguen los protocolos internacionales, y trabajan con un solo norte”.

El médico también destacó la presencia y responsabilidad de los padres, en los tratamientos realizando un trabajo en equipo con los profesionales de la salud.

También contó que, “el cáncer más común de ver en los niños es la leucemia, después tenemos renales, hepáticos, varios pero que son los menos, y estos requieren un seguimiento muy especial. Y la edad de detección está entre los 5 y los 15 años”.