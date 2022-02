El presidente del Comité Científico explicó que para el inicio de clase se resolvió que “si detectamos casos positivos vacunados, se aislaran 7 días y no vacunados, 10 días”. Por otra parte, celebró la cogestión alcanzada con Nación por la reserva federal Campo San Juan.

Este martes en Posadas, se reunió el Comité Científico de la provincia de Misiones, encabezado por el vicegobernador Carlos Arce y que contó con la presencia de autoridades del área de salud y educación. Definieron las medidas a implementar, de cara al inicio del ciclo lectivo, si aparecen casos positivos de coronavirus.

“Mantenemos las medidas a través de lo que se decidió en el Consejo Federal, con la presencia de los ministros de Salud y Educación de la provincia. No se exigirá en Misiones el pasaporte sanitario”, recordó Carlos Arce. “De los 24 distritos educativos hay 2 provincias que van a pedir, pero nosotros no. Mantendremos las medidas de siempre con el distanciamiento, el uso del barbijo, la ventilación y la burbuja ya no tiene sentido, si uno respeta todo”, agregó.

En el encuentro, del que participaron los ministros Oscar Alarcón (Salud), Miguel Sedoff (Educación), el presidente del Consejo de Educación, Alberto Galarza y el diputado provincial, Martín Cesino, se decidió que “tendremos otra conducta ante los casos positivos en el aula. Cuando aparezca un caso positivo de una persona vacunada, va a tener siete días de aislamiento y el que no este vacunado tendrá que aislarse 10 días”, confirmó Arce.

Y el otro dato importante, “es que no se cerrará el aula ante un caso positivo. Sólo le indicamos el aislamiento y a su contacto estrecho”.

Arce confirmó las medidas esta tarde, tras visitar en la plazoleta Villa Urquiza, el Mercadito Solidario, “que pude comprobar que se están brindando todos los servicios, incluyendo vacunación. Uno de los requisitos para acceder al espacio del mercadito es el pasaporte sanitario, pero aquel que no lo tiene, no lo excluimos, sino que le damos la posibilidad de vacunarse para completar la inmunización y ahí puede ingresar”.

“Vamos monitoreando y cuando la mercadería no alcanza, vamos a buscar rápidamente más para que ningún vecino que esté en la fila, se quede sin hacer su compra”, explicó.

En cada operativo, organizado por el Programa de Asistencia Solidaria, “están disponibles todas las vacunas, incluso la Cansino. Hay Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik, todo tipo de vacunas porque muchas veces la gente viene con una dosis y necesita una segunda para completar la plataforma. Aconsejamos siempre que la tercera dosis sea Pfizer que hay una muy buena partida y con ella se logra mayor anticuerpos”, reveló el vicegobernador.

Campo San Juan

En otro orden, el mandatario se refirió a la presentación oficial de la reserva Campo San Juan, que contó con la presencia del gobernador Oscar Herrera Ahuad, esta mañana en Buenos Aires.

“A mí me tocó firmar en reemplazo del gobernador el acuerdo con el ministro Juan Cabandié y hoy se efectivizó el decreto, donde hay una administración compartida del Campo San Juan”.

Arce recordó que “el gobierno nacional anterior, cedió ese terreno a Yacyretá. Era un manejo 100 por ciento nacional. Hoy es compartida entre Nación y provincia y esto es un paso más porque es una reserva muy importante, cerca de Santa Ana, un lugar con mucha biodiversidad y confiamos que pueda mejorar el tratamiento porque tendremos más recursos”.

Finalmente consideró que el compromiso que hizo el ministro Juan Cabandié, de reconocer los esfuerzos que hace la provincia, para cuidar su selva, “debe tener una compensación, pero también nos tienen que ayudar a seguir cuidando la biodiversidad”