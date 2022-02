Jorge Carrascal se fue de River para continuar su carrera en Europa

El colombiano Jorge Carrascal se fue de River y ya no será parte del equipo conducido por el Muñeco. Según el jugador, Marcelo Gallardo le pidió que se quedara en el club de Núñez.

Jorge Carrascal se fue de River Plate y voló al Viejo Continente. Así es, continuará su carrera en el CSKA Moscú y competirá en la liga de Rusia. “Espero poder regresar en algún momento”, deseó el futbolista colombiano.

Antes de viajar hacia Europa, el atacante de 23 años se despidió del club y comentó: “Gallardo me pidió que me quede”. El colombiano también dio detalles de su última charla con el técnico de River: “Hablé con él, me dio consejos y creo que era una oportunidad linda y él tuvo que entender. Me pidió que me quedara, pero le dije que era un sueño volver a Europa y tener esa continuidad, tener minutos y jugar. Me entendió y lo que hizo fue darme consejos”.

Además, en declaraciones ante la prensa que lo esperaba en el aeropuerto, afirmó que desea volver en un futuro al conjunto Millonario: “Es un hasta luego, le tengo mucho cariño al club y a la gente. Espero poder regresar en algún momento”.

Carrascal se mostró apesadumbrado por irse del último campeón del fútbol argentino: “Un poco triste porque me voy, es un club grande al que le tomé mucho cariño y fui parte de una familia muy linda. A la vez, contento porque es un lindo desafío, nuevas expectativas, nuevas metas”, expresó.

Luego, el nacido en Cartagena analizó su paso por el equipo de Núñez: “No tuve tanto la continuidad de titular, pero siempre que entraba desde el banco hacía lo mejor posible para ayudar a mis compañeros. Para esta temporada venía con muchas expectativas, cosas en la mente, muchas cosas que querías sacarme de ahí… quería demostrar que estaba para jugar”.

Por último, Jorge dejó un mensaje para todos los hinchas del elenco de Núñez: “Al hincha de River le mando un saludo muy especial. Los quiero mucho y los voy a extrañar. Muchas gracias por todo el cariño que me demostraron”, finalizó antes de subir al avión.

Cuánto dinero recibirá River por la transferencia de Jorge Carrascal al CSKA Moscú

La dirigencia del equipo argentino y los rusos acordaron una cesión hasta mediados de 2022 con opción de compra obligatoria.

El colombiano estará a préstamo con un cargo de u$s 340.000, y los rusos tendrán dos opciones de compra, ambas por 3.900.000 dólares.

La primera, por el 50% de la ficha, se activará automáticamente si el futbolista disputa la mitad de los partidos de acá a mitad de año. La otra es optativa y sería por otro 30% del pase, a pagarse en diciembre.

FUENTE: TN.