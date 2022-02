Paritaria docente en Misiones: las negociaciones pasaron a un cuarto intermedio hasta el miércoles

El gobierno educativo y los gremios se reunieron este lunes en el marco del primer encuentro de la paritaria docente en Misiones. Los trabajadores llevaron sus planteos y se pasó a un cuarto intermedio para este miércoles al mediodía.

Paritaria docente en Misiones

La primera reunión de la mesa paritaria docente en Misiones finalizó con un cuarto intermedio que se extenderá hasta el miércoles al mediodía, cuando los sindicatos que representan a los trabajadores volverán a reunirse con las autoridades de la provincia.

El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff, informó que como primera cuestión, la charla con los trabajadores se dio en un marco de respeto en el que la provincia destacó el compromiso de cada uno de ellos durante la pandemia y recibieron el agradecimiento oficial por el modo en que finalizaron las clases el año pasado.

“Empezamos a escuchar las posiciones que han traído los gremios sobre sus pretensiones y con relación las diferentes propuestas que hay decidimos hacer un cuarto intermedio hasta el miércoles al mediodía, donde nos vamos a volver a reunir y vamos a evaluar las posiciones de las partes para avanzar”, informó el ministro.

Sedoff estuvo acompañado por el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; la ministra de Trabajo, Silvana Giménez y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto “Colita” Galarza, quienes tomaron nota de los planteos gremiales.

“Los gremios también reivindican este lugar de dialogo, creemos que es el lugar en el cual se tiene que resolver estas cuestiones, lo estamos haciendo con mucha altura y madurez desde febrero del 2020 cuando abrimos la paritaria y estamos conforme con esto”, agregó Sedoff.

Vuelta a clases en Misiones: la Mesa Paritaria Docente se reunirá este lunes en lo que será el primer encuentro con el gobierno educativo

El funcionario provincial, aclaró que todavía no se plantearon porcentajes sobre posibles aumentos salariales. “Todavía no se habló de porcentajes, cada uno ha traído una idea. Tiene que ver con una discusión interna que no tiene sentido plantear en este momento. Creo que cuando estén las cosas más definidas podremos hablar de algo”, sostuvo.

Prioridad para el 2022

En el inicio del encuentro con los gremios docentes, la agenda giró en torno al final del ciclo lectivo del año pasado. El ministro Sedoff agradeció a la docencia en general por el trabajo que realizaron para que el sistema educativo funcionara de la manera en que lo hizo.

“El personal docente, no docente, directivos que nos acompañaron con mucho compromiso, que pudimos realmente terminar un buen año con más chicos dentro de las escuelas, con más chicos revinculados, con la necesidad de seguir abriendo, en este caso, cuartos años para este año, desdoblando, significa que tenemos más chicos en las escuelas”, analizó.

El ministro ponderó también el hecho de haber construido ámbitos seguros en las escuelas, teniendo en cuenta el contexto epidemiológico donde se tuvo que enseñar.

“Sobre todo también con la idea de que este año es un año de reparación, un año en el cual no solamente vamos a estar con la prioridad puesta en lo epidemiológico sino en educativo, en lo pedagógico”, resumió.

Paritaria docente | Nación fijó un incremento del 45,5 % para el salario docente

En Misiones, después de la última mesa paritaria cerrada en julio pasado, el salario inicial docente alcanza los 48 mil pesos luego del último acuerdo firmado en julio de 2021, por lo que se transformó en uno de los pocos distritos en acordar un aumento superior al piso nacional.

La mínima en Misiones arranca en 48 mil pesos, (antes era de 40 mil) para los trabajadores sin antigüedad y aumenta en tramos de acuerdo a la antigüedad del trabajador: de cero a cinco años $49.000; de 6 a 10 años $50.000 y para 11 años o más $51.000.

La Mesa Paritaria Docente está integrada por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Miguel Sedoff; junto a sus pares, de Hacienda, Adolfo Safrán; de Trabajo y Empleo, Silvana Giménez, el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza; entre otras autoridades educativas.

En cuanto al arco sindical, la mesa está integrada por las entidades con personería gremial: la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM), la Unión de Docentes Argentinos (UDA), el Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada (SIDEPP), la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato de Educadores de Misiones Alfredo Bravo (SEMAB).