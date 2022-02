“Este triunfo es para mi hermanito que está en el cielo guiándome”, dijo el misionero Bachke que atajó dos penales para Juventud Antoniana

El misionero Guillermo Bachke atajó dos penales para Juventud Antoniana y jugará la final ante Guaraní Antonio Franco. El ascenso se definirá el proximo domingo en Santiago del Estero.

Bachke que atajó dos penales

El héroe de Salta. Juventud Antoniana derrotó en la tanda de penales a Talleres de Perico y jugará la final por un ascenso al Federal A ante Guaraní Antonio Franco. El arquero, oriundo de Comandante Andresito, atajó dos tiros y clasificó a los salteños.

El “1” antoniano dejó la bandera de Misiones bien en alto en el estadio Padre Ernesto Martearena. El guardametas atajó dos penales y jugará la final por el ascenso, en Santiago del Estero, el próximo domingo. Ahora Bachke buscará amargar a Guaraní Antonio Franco.

“Nosotros fuimos superiores durante todo el segundo tiempo, pero como dicen los hinchas si no se sufre no es Juventud, entonces, gracias a Dios estamos en la final. Talleres de Perico y todos los demás equipos que enfrentamos fueron dignos rivales”, declaró Bachke en post partido.

Anteriormente, en la fase previa, el arquero ya se había convertido en héroe y ayer lo volvió a ser. “Uno está contento. Ojalá que podamos ayudar al equipo y a mis compañeros para lograr el objetivo”, manifestó a El Tribuno.

Al ser consultado si es un especialista en esta clase de definiciones, el “uno” de Juventud respondió que “lo venimos practicando. Guille, el entrenador de arquero, me ayudó mucho en eso porque me dio algunos buenos consejos y Chichizola, mi compañero, quien fue figura también en la Liga cuando salieron campeones, me ayudó mucho y el profe “Vicki” -Cuellar-, que nos alienta en forma permanente. Todos conformamos un buen grupo de trabajo”.

“Es muy difícil mantener la calma, y digamos por lo que fue hoy -ayer- y lo que vamos a jugar. Sé que el grupo está tranquilo y sabe lo que quiere.Tenemos que salir a jugar como lo hicimos siempre, dejando todo en la cancha. Todo representa lo que venimos haciendo desde hace varios partidos, así que nada, feliz por poder ayudar al equipo”, comentó.

Para finalizar, el ex Crucero dedicó el triunfo a sus allegados “para mi familia, para mi novia y para mi hermanito, que está en el cielo guiándome”.