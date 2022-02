Si bien el Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes de los Estados Unidos, la mayor atención está puesta en la parte artística. Del show de medio tiempo del Super Bowl 2022 participaran conocidos raperos como Eminem y Snoop Dogg, entre otros. Además, los acompañarán Sean Forbes y Warren ‘Wawa’ Snipe, raperos con discapacidad auditiva.

Este domingo 13 de febrero fue una jornada especial para los fanáticos de la National Football League (NFL), ya que se jugará el Super Bowl 2022. La final de este año, que es la número 56, la animarán Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals. Sin embargo, más allá de lo que sucederá en la cancha, a los fanáticos les importa lo que ocurrirá en el medio tiempo. Conocé cómo será el show y quiénes son los artistas que tocarán.

Super Bowl 2022: quiénes tocarán en el show de medio tiempo

El Pepsi Half Time Show del Super Bowl LVI será dedicado al rap y al hip-hop. Por esa razón, estos serán los músicos que se subirán al escenario del SoFi Stadium de Los Ángeles:

Eminem

Snoop Dogg

Mary J Blige

Kendrick Lamar

Dr. Dre

Sean Forbes y Warren ‘Wawa’ Snipe, raperos con discapacidad auditiva, también compartirán escenario con los antes mencionados.

Por otro lado, la cantante de country Mickey Guyton es la encargada de entonar el himno de Estados Unidos previo a la final entre los Bengals y los Rams. Jhené Aiko interpretará America the Beautiful y el DJ Zedd pondrá la música durante el calentamiento de los jugadores de ambos equipos.

Super Bowl 2022: qué canciones se escucharán en el show de medio tiempo

Rap God, The Next Episode, Family Affair, HUMBLE, Still DRE y California Love, fueron las canciones que pudieron escucharse en el tráiler del show de medio tiempo. Por consiguiente, es probable que varias de estas se escuchen ese día.

Super Bowl 2022: cómo será el show de medio tiempo

El show de medio tiempo suele durar entre 13 y 15 minutos. Por la cantidad de artistas que cantarán este año, el tiempo de duración podría incrementarse.

Cuánto dura un Super Bowl

En promedio, un Super Bowl tiene una duración de 3 horas y 44 minutos; sin embargo, suelen prolongarse más de lo establecido, sobre todo por el show de medio tiempo. En la Argentina, al igual que en Latinoamérica, el Super Bowl 2022 de la NFL se puede ver por la señal de ESPN. A su vez, en esta ocasión, el encuentro será transmitido por el GamePass de la Liga.

Controversia con los bailarines del show del Super Bowl 2022

Los bailarines han hecho pública la propuesta abusiva de parte de los organizadores del evento. La acusación es que no se les va a pagar y que durante los 9 días de ensayos que tendrán cada uno deberá pagarse en transporte. A diferencia de todo los que puede retribuirles a las estrellas del show se espera que los bailarines tengan como compensación solo la «exposición».

A través de sus redes sociales, la activista y artista, Taja Railey, expuso la situación al tiempo que le pidió a la coreógrafa Fátima Robinson un mejor trato al talento que la apoyará en el espectáculo del evento deportivo. “Creo que en un espectáculo que va a resaltar a los artistas afroamericanos y a la cultura afroamericana, Inglewood se pone de pie, pienso que esta es la oportunidad… de dar un paso adelante y hacer algo al respecto”, señaló la activista en su cuenta de Instagram.

Jana Fleishman, vicepresidenta ejecutiva de estrategia y comunicaciones de Roc Nation, empresa encargada del halftime, señaló que contrataron a 115 bailarines pagados para el Show del Medio Tiempo del Super Bowl 2022, mientras que los otros que van a participar serán voluntarios, los cuales no se les exige que sean profesionales.

Fuente: TyC Sports