Gallardo, tras la polémica con Pitana: “Unión merecía ganarnos de otra manera, no con un penal inventado”

River Plate no pudo pisar firme en Santa Fe y cayó por la mínima ante un Unión que mostró un mejor nivel de juego a lo largo de los 90 minutos de este encuentro que marcó la apertura de la Copa de la Liga Profesional.

Pitana

Sin embargo, el gol que significó la victoria del Tatengue llegó por intermedio de un controversial penal que pitó el árbitro Néstor Pitana y todas las miradas quedaron centradas en ese accionar.

Marcelo Gallardo intentó evitar los cortocircuitos con el juez, teniendo en cuenta que carga con un historial de fricciones. Pero de todos modos no pudo esconder el enojo con el penal: “No tuvimos un buen partido en general. Unión hizo un gran planteo, fue muy agresivo durante todo el partido. Esa disputa que había de balones en la mitad de la cancha ofensivamente y las pelotas defensivas, siempre estuvieron mejores que nosotros. Con ese resumen, tal vez nos deberían haber ganado de otra manera y no con un penal inventado. Pero en ese contexto, Unión jugó mejor que nosotros”.

Cuando le preguntaron por el mal rendimiento y el accionar de los árbitros, el Muñeco aclaró que sólo respondería uno de esos ítems: “No voy a perder el tiempo hablando sobre lo otro (el arbitraje). Sí voy a destacar uno de los puntos. Solamente tengo que felicitar a Unión porque nos ganó un gran partido. Jugó muy bien, mejor que nosotros. Cuando pasa eso también se puede reconocer cuando el adversario es mejor a vos. Nos superaron y no encontramos en ningún momento el partido. Lo bueno es que pasa en esta primera fecha y nos sirve para darnos cuenta que los rivales nos van a jugar a este nivel de intensidad”.

Ante la consulta de si el VAR podría solucionar estas polémicas, aclaró: “Los árbitros se equivocan con VAR y sin VAR. Convivimos con el error humano más allá del VAR. No voy a entrar en ese tipo de… porque yo ya dije lo que pensaba hace un tiempo. Prefiero destacar a Unión que hizo un gran partido y que no se opaque con algo que yo pueda decir en contra de Pitana. O en contra del VAR, es lo mismo”.

“Hoy, con esos jugadores o con dos puntas como en el segundo tiempo, no le encontramos la vuelta al partido. No es para ponerlo como excusa. Sabemos a lo que queremos jugar, lo tenemos muy claro. Hoy el rival jugó mucho mejor que nosotros y fue superior. Cuando son superiores hay que reconocerlos, asumirlo y hacer una autocrítica. Que no se desvíe con lo otro porque podríamos haber perdido el partido de igual manera. Este partido no nos va a confundir para nada”, reflexionó.

Tanto Juan Fernando Quintero como Ezequiel Barco jugaron 45 minutos y el DT explicó su decisión de no darles mayor rodaje. “Quintero terminó bien, pero no está para jugar 90 minutos. Ni él ni Barco. Tal vez vayan jugando 30, 45 o 60 minutos. Viendo cómo se presentan los partidos también, hay momentos que se pueden presentar partidos para sumar más y otros no. Ahí voy a necesitar ser creativo para ver en qué momentos”, detalló.