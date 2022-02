8 meses del crimen de Casimiro Sotelo | Fue acribillado a balazos en el barrio A 3-2 de Posadas: conoce que reveló la autopsia

Pasados ocho meses del asesinato de Cristián Casimiro Sotelo en el barrio A 3-2 de Posadas, Misiones Online tuvo acceso al expediente en el cual consta que la víctima falleció a raíz de cinco disparos de arma de fuego.

Cristián “Casimiro” Sotelo (41), fue asesinado el pasado 13 de junio a la salida de una fiesta clandestina en el barrio A 3-2 de Posadas. El examen del cuerpo médico forense no dejó dudas que el hombre fue acribillado a balazos y que falleció al instante.

En aquella madrugada, hombres encapuchados, a bordo de dos camionetas, dispararon a quema ropa a todo aquel que caminaba por la manzana 21 del mencionado barrio posadeño.

Desde aquel momento, la Policía de Misiones realizó varios allanamientos en búsqueda de los involucrados en aquel sangriento episodio. Como resultado, una veintena de hombres fueron demorados, pero a raíz de las debidas pruebas de parafina, el crimen comenzó a esclarecerse. Ahora, la causa tiene cuatro detenidos, todos ellos con prisión preventiva.

Según pudo reconstruir este medio, la banda delictiva que acabo con la vida de Sotelo en aquella oportunidad, estaría vinculada al narcotráfico y su cabecilla sería Elio “El Garrafero” Castillo, quien se encuentra más comprometido con la causa.

El examen completo del cuerpo médico forense

Examen externo: “Al examen macroscópico del cadáver presenta lesiones escoriativa en región del dorso de la mano izquierda de 1,5 centímetros de largo, son dos en total.

En la región anterior del tórax de constata una herida contuso penetrante ubicada en el cuarto espacio intercostal izquierdo, a dos centímetros del reborde del esternón, y 8 centímetros de la clavícula izquierda, compatible con provocada con arma de fuego, tiene forma semi oval, mide 2 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho cuyo extremo más ancho se encuentra hacia afuera y el extremo más delgado hacia adentro, presenta anillo de conjunción, halo o de anillo de fisch”.

Examen interno: “Al rebatir el cuero cabelludo queda expuesta la calota craneana, ausencia de signos de traumatismos y de trazos de fracturas.

A la apertura del tórax se constata en la región del cuarto espacio intercostal izquierdo, hematoma en la pared interna.

El mediastino se encuentra con hematoma en la región superior y media.

Al abrir el pericardio presencia de coágulos de sangre que rodean y comprimen el corazón.

En el corazón que se encuentra en sístole se observa en aurícula derecha orificio de proyectil, que la atraviesa en su trayectoria.

Los pulmones el izquierdo se encuentra con hematoma en región media e interna, con orificio provocado con proyectil que en su trayectoria lo atraviesa.

El pulmón derecho presenta hematoma en la región posterior del mismo a la altura de la séptima costilla, con orificio que dejo el proyectil que atravesó el pulmón derecho. El proyectil se aloja por detrás de la séptima costilla.

Se puede determinar una trayectoria del proyectil utilizando un estilete: Arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, adelante hacia atrás”.

“Se presupone que el disparo de arma de fuego se efectuó a corta distancia.

La causa de la muerte es violenta vinculante a herida por arma de fuego: traumatismo contuso perforante del tórax: perforación de ambos pulmones y perforación de la articula derecha, que conlleva a un hematoma intra pericárdico que comprime y lleva a un paro cardiocirculatorio”.

¿Qué relación tiene Yoel Pereyra con la banda liderada por Elio Castillo?

Cabe recordar que Yoel Pereyra (25) fue imputado por homicidio simple, como autor penalmente responsable del asesinato de Héctor “Keko” Sotelo, sobrino de “Casimiro”, tras una balacera en una plazoleta de Posadas, el pasado jueves 27 de enero.

Muchas dudas surgieron acerca de la posible relación entre Pereyra y la banda delictiva liderada por Elio “El Garrafero” Castillo.

Según se pudo reconstruir, en junio del año pasado, a la salida de una fiesta clandestina llevada a cabo en la vivienda de un familiar de los Sotelo, hombres encapuchados a bordo de dos camionetas, abrieron fuego contra todas las personas que salían de aquella celebración de quince años.

Como resultado de aquella lluvia de plomo, el tío de Marcos y Keko recibió varios impactos de bala y falleció casi al instante. Además, otros dos jóvenes resultaron gravemente heridos.

La Policía de Misiones anduvo varias semanas tras el rastro de los atacantes y luego de varios allanamientos, lograron dar con los sospechosos, una banda aparentemente dedicada al narcotráfico, bajo las órdenes de Elio “El Garrafero” Castillo.

En una entrevista exclusiva de Misiones Online, Marcos Sotelo fue consultado sobre la supuesta relación entre Yoel Pereyra y la banda que acabó con la vida de Casimiro, “Ya no entiendo más nada, si esto se relaciona con la banda de los Cafú y con Elio Castillo, para mí son cosas distintas, no se tampoco el motivo. Se nota que me quieren liquidar a mí porque tenían un arsenal de armas en su casa. Si miras las noticias a ellos le encontraron droga en la camioneta y, hace un año atrás cayeron con droga en Cerro Corá”.

Claro está que Yoel Pereyra estaba tras las rejas cuando sucedió lo de Casimiro Sotelo el año pasado, es por ello que no se puede determinar si está relacionado con Elio Castillo y su banda criminal. “Yoel estaba preso cuando paso lo de Casimiro, le habían encontrado el arma con la que le habían matado a la sargento Rodríguez en Garupá. Nosotros sabemos que Yoel estaba metido en ese asesinato”, fueron algunas de las declaraciones de Marcos Sotelo ante este medio.