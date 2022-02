Posadas | Al menos por ahora, el padre de Yoel Pereyra continuará tras las rejas

Roberto Carlos Pereyra (49) continuará detenido luego de que el titular del Juzgado de Instrucción Nº1, Marcelo Cardozo, le haya negado la excarcelación presentada por su defensa. El hombre está imputado por tenencia ilegal de armas de fuego.

Pereyra padre fue detenido por la Policía de Misiones tras una serie de allanamientos realizados en la ciudad capital, en búsqueda del paradero de su hijo. En su vivienda, incautaron un arsenal de armas de fuego, además de la pistola calibre 9 milímetros utilizada por Yoel para acabar con la vida de Héctor “Keko” Sotelo, tras la balacera en una plazoleta de Posadas.

Carlos Pereyra fue trasladado hacia el Juzgado de Instrucción Nº1 el pasado martes. Ante el Magistrado Marcelo Cardozo, alegó que el armamento incautado en su domicilio es de colección y que se dedica a repararlas. Además, aseguró que no tenía finalidades de comercializar las mismas.

Durante esa misma audiencia indagatoria, fue imputado por tenencia ilegal de armas de fuego, delito excarcelable. A pesar de ello, las autoridades del Juzgado le negaron la excarcelación presentada por su defensa, debido a que podría haber peligro de fuego y entorpecimiento de la investigación, informaron fuentes consultadas.

Lo que claro esta es que el hombre de 49 años nada tiene que ver con el tiroteo frente a la sagrada familia, es decir no está involucrado en el asesinato de Sotelo.

Por otro lado, la situación de su hijo, Yoel Pereyra (25), es completamente diferente. El joven está imputado por homicidio simple, por ser autor penalmente responsable del asesinato de Héctor “Keko” Sotelo, quien falleció luego de estar una semana internado en terapia intensiva en el Hospital Ramón Madariaga.

Yoel, fue detenido en la Localidad de San Javier tras un amplio operativo realizado por la Policía de Misiones, luego de permanecer varios días prófugo de la justicia. Al momento de su detención, el joven intentó evadir a los uniformados pero finalmente fue capturado y trasladado hacia Posadas.

Marcos Sotelo rompió el silencio: “Yoel Pereyra le da droga y pastillas a la gurisada”

Según Marcos Sotelo, Yoel Pereyra es una persona totalmente distinta a la que dice ser. Lo acusa de reclutar adolescentes de entre 15 y 17 años, darles pastillas para que consuman y además, la distribuyan. “A la pendejadita vos le das pastillas y quedan locos, si te tienen que matar lo hacen”.

Versiones cruzadas hacen difícil entender esta historia, Pereyra y su familia inculpan a los hermanos Sotelo (Marcos y Héctor) de robarle alrededor de tres millones de pesos. Mientras que desde la otra vereda niegan esas acusaciones. “Si es como ellos dicen, que yo le robé tres millones de pesos, porque no hacen la denuncia, es mucha plata. No sé ni cuándo es que supuestamente le robe la plata, según me entere dijeron que fue ahora hace poco”.

En las últimas semanas, mucho se habló de la familia de la A 3-2, que están vinculados al narcomenudeo, al contrabando de cigarrillo y también los acusan de ladrones, pero ellos lo niegan rotundamente. “Si yo anduviera en la droga iba a estar preso o no iba a estar poniendo la cara acá”.

“Mi hermano Keko cuando se enteró que me dispararon empezó a averiguar quién fue, queríamos averiguar por todos lados porqué fue. Si yo hubiera hecho macana no iba a estar en la esquina vendiendo hamburguesas”, aclaró.