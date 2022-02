Guy J volvió a Posadas y rompió la noche con un exclusivo set para miles de personas en el boliche Umma

De la mano de Flavio Bogado, este viernes 11 se dio el tan ansiado espectáculo del Dj israelí Guy J en el boliche Umma de Posadas, donde logró convocar a un público intenso que bailó hasta los últimos minutos. El espectáculo se extendió por varias horas y fue la segunda fecha del ciclo que inició Nick Warren en enero.

El show comenzó con las presentaciones de los reconocidos Dj misioneros Nicolás Ruiz & Ernesto Tosh, quienes abrieron la noche y ambientaron a los presentes para el gran espectáculo, segunda fecha de un ciclo iniciado el pasado 22 de enero con la vuelta del inglés Nick Warren.

Guy Judah​, o más conocido como Guy J, es destacado internacionalmente por tocar géneros como Progressive House y Techno. A lo largo de su carrera musical sacó tres álbumes y más de 15 EPs desde el 2008. Tiene una gama diversa de estilos y genera ambientes inmersivos, ricos en melodías y alto nivel musical.

Nacido en 1986 y Dj desde la corta edad de 15 años, en julio de 2012 fundó el sello discográfico Lost & Found, apoyado por el británico John Digweed. Sus presentaciones en vivo contienen una gran cantidad de canciones de él mismo, por lo que afirma se siente más un productor que un Dj.

Las entradas para el show fueron comercializadas a través de la plataforma ComprasMisiones.com.ar, desde donde brindan facilidades en el proceso de compra y validación de los pases a través de la implementación de canjes por código QR.

Esta herramienta permite que el ingreso sea más ágil y sin problemas, la que logró un gran éxito y aceptación por parte de los compradores, así como también la modalidad de compra con tarjeta de crédito.

El inglés Nick Warren estalló Umma con un show convocante

Desde más temprano se estuvieron presentando los reconocidos Dj’s misioneros Nicolás Ruiz y Ernesto Tosh, quienes fueron los encargados de darle pie a Warren para su presentación especial de 5 horas. La noche vibró al ritmo de sus melodías características y de esta manera abrió un ciclo musical que tuvo continuidad el 11 de febrero con Guy J.

Nick Warren es un Dj y productor inglés de música house. Es mejor conocido por sus álbumes lanzados en la serie Global Underground y como miembro de Way Out West, además es el líder de Artists and repertoire (A&R), la división del sello musical Hope Recordings responsable del descubrimiento de nuevos talentos.

Su carrera profesional

Nick Warren comenzó su carrera en 1987,​ especializándose en el reggae y la música independiente. A inicios de 1990 ya se había convertido en uno de los disc jockeys más importantes de Brístol,​ gracias a que fue telonero de Massive Attack. A mediados de ese mismo año, comenzó su residencia en el centro nocturno Cream de Liverpool.

En 1994, mientras era empleado de una tienda de discos, Warren conoció al productor Jody Wisternoff con quien decidió trabajar conjuntamente.​ La primera producción del dueto fue la canción Paradise is the Sound, que se presentó bajo el nombre artístico «Sub-Versión 3». Los dos siguientes lanzamientos fueron emitidos bajo el nombre artístico «Echo».

Posteriormente, en 1997, el grupo dio a conocer su álbum primicia, Way Out West, del que tomó su actual nombre.

Paralelamente a su participación en Way Out West, Nick ha trabajado de forma independiente, como lo hacen constar los sencillos In Search of Silver y Buenos Aires —dados a conocer en 2010 y 2011,​ respectivamente—, así como el Psychedelic Wheel Mix hecho al sencillo Naive, de Tom Glass,​ y el lanzamiento de su programa radiofónico Sound Garden por Frisky Radio.