Los incendios volvieron a ser protagonistas en la provincia. Ayer un foco de incendio en el barrio Itaembé Guazú de la capital provincial afectó entre 10 y 20 hectáreas, según indicó el delegado municipal del barrio, Martín Burgos. El fuego había empezado en la zona de pueblo chico.

Respecto al incendio en Itaembé Guazú, Burgos comentó que “hubo un incendio grande en la zona de pueblo chico” que se extendió. Según indicó el delegado municipal, “hubo dos dotaciones de bomberos” trabajando en el lugar. Además, estuvieron asistiendo EPRAC y la Municipalidad de Posadas. También estuvo la Policía de Misiones.

“Acá tenes aproximadamente 10, 20 hectáreas afectadas”, indicó respecto a la cantidad de tierras que se vieron arrasadas por el feroz incendio en Itaembé Guazú, que estuvo a pocos metros de las casas de los vecinos del barrio.

Además, agrego que los focos en pueblo chico iniciaron desde “desde las cuatro de la tarde aproximadamente”, aunque el foco del incendio en Itaembé Guazú, que se intentaba controlar en ese momento, había empezado alrededor de las 5 de la tarde, aproximadamente.

“Bomberos está trabajando ya en el perímetro. Ahora no se ve en esta parte, porque están trabajando dentro, pero prontamente ya van a estar en esta parte, haciendo prevención”, explicó Burgos. Es que la zona afectada por el incendio era grande y los bomberos trataban de abarcar el mayor perímetro posible para controlarlo y apagarlo.

Por otro lado, mencionó que no existía riesgo de que el fuego del incendio en Itaembé Guazú afecte las viviendas del barrio, ya que “acá hay una avenida que divide, que es la Avenida Coatíes, que es un empedrado y no hay maleza en el medio. En el boulevard no hay maleza que produzca que el fuego avance. Si lo que hay que tener cuidado es el tema de las cenizas y demás, que eso si es una cuestión a tener en cuenta y bueno, los bomberos son los que se encargan de ese tema”.

Mirá las fotos del incendio en Itaembé Guazú

Índice de peligro de incendio en Misiones

Desde hace varios días el Índice de peligro de incendios en la provincia que publica el Ministerio de Ecología de Misiones en redes sociales, volvió a informar que toda la provincia se encuentra en «rojo», es decir, bajo la etiqueta de «peligro extremo».

Las lluvias de la semana pasada habían hecho que durante un par de días el índice bajara. Incluso la provincia entera llegó a estar con riesgo «bajo» en el índice del Ministerio de Ecología. Sin embargo, eso duró pocos días, las altas temperaturas volvieron a teñir el mapa misionero de color rojo.

Ante el alto índice de peligrosidad de incendios en Misiones, piden extremar cuidados

El subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología, Martín Recaman, recordó que el índice de peligrosidad de incendios en Misiones pasó de bajo a extremo, por lo que recomendó tener precaución para evitar los grandes focos de fuego.

“Se trabaja en la observación y monitoreo de los pequeños focos en determinados sectores como en Salto Encantado y la Reserva Experimental Guaraní. Se hizo guardia de cenizas porque siempre quedan elementos con actividad de fuego”, comentó respecto a la situación de los incendios en Misiones.

Pese a que, por el momento, se trata de pequeños focos activos se requiere de un seguimiento ya que la situación climática y las altas temperaturas que se registran representan un riesgo por los índices altos, señaló el funcionario.

En ese sentido anticipó que “un helicóptero se dirigirá a Salto Encantado para cerrar con la guardia de cenizas y también pasará por la Reserva Experimental Guaraní para aplacar la presencia del fuego”. Por otro lado, Recaman explicó que el relevamiento se realiza con imágenes satelitales que se obtienen en función de que el territorio no presente nubes o humo y así, definir los límites y vegetación afectados. “Hace días se hizo un vuelo para filmar y reconocer mediante fotografías, los sectores más importantes donde hubo incendios”, expresó el subsecretario. En este sentido, reveló que la forestación es el sector más afectado por el fuego, dado que se propaga rápidamente en ese sector. Con respecto a la fauna, sostuvo que no sufrió grandes pérdidas y además agregó que no hubo daños en comunidades mbya. “El sistema de alerta temprana toma los puntos calientes que pasa por los satélites y advierte si hay presencia de comunidades cercanas”, señaló. Recaman también hizo hincapié en el trabajo que se realiza con respecto a capacitaciones y fortalecimiento de personal y el funcionamiento de helicópteros. Por otra parte, precisó que los aviones que están disponibles en el territorio son cuatro y funcionan acorde a las prioridades en los sectores que se requieren. Sin embargo, comentó que uno de los principales inconvenientes es la accesibilidad para llegar a la zona del fuego, lo que dificulta el trabajo de los brigadistas. Respecto al origen de los incendios señaló que “generalmente, el fuego se vincula a la acción humana, aunque en las reservas no ocurre de esa manera”, comentó. De esta manera, explicó que los focos de incendio, en su mayoría, se inician en una forestación y que resultan difíciles de controlar, o cercanos a una reserva como ocurrió en Salto Encantado y en Comandante Andresito. En este sentido, remarcó que es necesaria una ley para preservar los bosques nativos.

Por otra parte, Recaman celebró el compromiso de los misioneros ante los problemas climáticos: “El misionero tiene presente lo que vale su bosque nativo y pelea por eso, hay un compromiso de todos los sectores, tanto vecinos, productores como intendentes de las localidades para sobrellevar esta situación”, destacó.

Para finalizar, recordó que este fenómeno de sequía se denomina “La Niña” y anticipó que se extenderá hasta marzo. “Es importante tener en cuenta los índices de peligrosidad por eso se señalizaron las rutas, gracias a Vialidad”, añadió.

Recaman no descartó que el fenómeno acabe dentro de poco porque es parte del cambio climático: “Se trabajará para estar más preparados y enfrentar la emergencia ígnea con todos los actores involucrados. Son procesos que generan cambios de hábitos y que permiten llevar adelante estrategias en función al nuevo ambiente”, concluyó.