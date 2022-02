Se duplicó el precio de la mandioca producto de la sequía que afecta a las chacras misioneras

El precio de la mandioca pasó a valer el doble producto de la sequía en las chacras misioneras y el faltante que se generó. Se trata de uno de los productos con más demanda en las ferias francas. "La gente compra porque no le queda otra", afirmó un productor.

El precio de la mandioca, uno de los productos más consumidos por los misioneros durante todo el año, sufrió los efectos de la falta de lluvias que causaron estragos en todas las chacras de la provincia.

El precio para los consumidores se duplicó en las ferias francas de Posadas donde pasó de un valor promedio de entre 50 y 60 pesos por kilo, a 100 pesos.

Durante una recorrida por los diferentes espacios donde los productores de la zona Sur de la provincia ofrecen sus productos en Posadas, Misiones Online realizó un relevamiento de los precios tras la sequía y si bien casi todas las verduras y frutas que llegan sufrieron aumentos, el de la mandioca es uno de los más significativos teniendo en cuenta que es uno de los que más demanda tiene entre los consumidores.

“Se puso difícil ahora porque, yo por ejemplo no tengo agua para las verduras y estoy trayendo poquito de mi chacra porque no tengo mucha verdura. Llevo en el Mercado Central para traer algo para vender acá porque no tengo casi nada en mi chacra, la seca afectó mucho”, lamentó Valerio, un productor de la localidad de Loreto.

Valerio añadió que a falta de agua de lluvias su única salida será hacer una perforación para conseguir regar su producción y reveló que el tajamar que utilizaba se secó, justamente por la sequía y las altas temperaturas.

Ahora subieron todos los precios. Yo traigo cebollita, batata, mandioca, zapallo, choclo. La mandioca está 100 pesos el kilo y estaba 50 o 60 pesos el kilo. Subió un 100%”, aseguró.

De todos modos, los consumidores que se acercan a las ferias francas terminan por comprar a los precios ofrecidos aunque la estrategia es diferente. “La gente igual compra, tiene que comprar porque tiene que comer, se ven obligados a comprar, compran menos pero igual están comprando”, señaló el productor.

Arrasa con todo

José Villasanti, actual presidente de las Ferias Francas de Posadas habló con MisionesOnline TV sobre la problemática situación que viven actualmente los feriantes en Misiones, como consecuencia de las fuertes sequías que azotan a nuestra provincia desde hace ya un tiempo.

Sigue la preocupación del sector productivo por las sequías e incendios en Misiones

Las sequías en Misiones está causando distintos problemas en los últimos tiempos, desde el aumento en el peligro de incendios, pasando por la crisis hídrica que obligó a muchos municipios a solicitar a los ciudadanos que cuiden el agua potable.

Otra de las situaciones problemáticas que trajo consigo la falta de lluvia fue la disminución en la producción de las chacras misioneras, afectando consigo el abastecimiento y la participación de los productores en las Ferias Francas.

“La sequía está arrasando con todo” expresó Villasanti en la entrevista, haciendo referencia a cómo esto afecta actualmente a la producción de los colonos de Misiones. “Es impresionante la falta de agua, la falta de humedad”, es “desesperante lo que está pasando en la chacra con los feriantes”, agregó.

“Dan ganas de llorar” porque “no hay pasto para el ganado”, continuó el presidente de las Ferias Francas de Posadas. También mencionó que si bien todos los productos se ven afectados, quizás los más importantes son las verduras como la lechuga, la acelga y el perejil. Aclaró además que va a llevar tiempo solucionar este grave problema.

Demostrando el alcance que tiene el problema, mencionó que ya son varios los colonos que ya avisaron que al menos durante enero no iban a poder asistir a las ferias, “porque no tienen que traer”. Esto, sumado a los gastos logísticos que significa para los productores muchas veces el transportar los productos hasta Posadas, termina generándole pérdidas o siendo poco rentable. Incluso mencionó que existen casos de productores que avisaron que van a esperar hasta el mes de marzo para invertir, cuando lleguen las lluvias a Misiones.

“Seguramente se van a ir sumando más productores que van a dejar de asistir a la feria” dijo Villasante ante la preocupante situación que se vive en la tierra colorada por la falta de precipitaciones. Sin embargo, expresó agradecimiento por el apoyo de los consumidores, mencionando que el consumidor posadeño “siempre estuvo de nuestro lado, siempre nos acompañó”. “El consumidor siempre estuvo ahí para comprar”, agregó.