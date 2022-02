Juan Martín Del Potro confirmó que no estará en el ATP de Río de Janeiro

“Siempre fue un sueño tenerlo con nosotros y estuvimos muy cerca de poder cumplirlo”, aclararon del Rio Open, certamen del cual se bajó Juan Martín Del Potro que iniciará una nueva recuperación en su rodilla

La emocionante noche que tuvo como protagonista a Juan Martín del Potro en el Argentina Open con derrota en la primera fase ante Federico Delbonis podría pasar a la historia como la última presentación profesional del tandilense. La Torre finalmente optó por bajarse del ATP de Río de Janeiro que lo iba a tener como protagonista la próxima semana y comenzará una nueva recuperación de rodilla para mejorar sus dolores diarios.

“Juan Martin Del Potro lamentablemente no competirá en el Rio Open. Siempre fue un sueño tenerlo con nosotros y estuvimos muy cerca de poder cumplirlo. Les deseamos mucho éxito en el futuro y sabemos que las puertas del Rio Open siempre estarán abiertas para ustedes”, informaron desde la cuenta oficial del Rio Open para confirmar la baja.

El campeón del US Open y la Copa Davis había retornado a la acción en el ATP de Buenos Aires después de 965 días de inactividad a raíz de la fractura de rótula derecha que había sufrido a mediados del 2019. Cayó contra Delbonis en dos sets y se marchó del court central del Buenos Aires Lawn Tennis en medio de una ovación.

Si bien en su planificación estaba presentarse en el ATP 500 de Brasil que se iniciará la próxima semana para pasar por la ciudad donde ganó la medalla plateada en los Juegos Olímpicos del 2016, tras la jornada cargada de emociones en Argentina le puso un signo de interrogación a ese evento. “Hoy es un punto y aparte. El tenis queda a un costado hasta que pueda mejorar mi pierna. Ahora mismo no tengo claro lo de Río. Era en su momento la ilusión de jugar estos dos torneos porque creo que en Río puedo vivir algo similar a lo de hoy por el cariño que me tienen”, había advertido en el Argentina Open antes de decidir bajarse del certamen brasileño.

“Yo venía haciendo mucho esfuerzo durante tres meses para poder jugar en Argentina y tenía que tomar la decisión de jugar o directamente parar y ponerle un punto a todo lo que venía sufriendo con la rodilla. Dejar al tenis a un costado y buscar una alternativa para que la rodilla me funcione para la vida. Ahora que jugué, eso ya pasó, ese punto lo puse esta noche y vuelvo a retomar el camino que necesito en mi rodilla para vivir sin dolor la vida. No va a ser con el tenis ahora porque no es compatible y vengo sufriendo demasiado. De alguna manera tengo que mejorar mi pierna porque me cuesta vivir. Hay casos en el tenis que cierran la persiana y después milagrosamente vuelven. Yo esa ventana la voy a dejar abierta siempre”, expresó en la conferencia de prensa posterior a su caída ante Delbo para detallar los pasos que se avecinan en su vida.

Frente a esta decisión, la carrera de Delpo entra en una pausa ¿definitiva? con 22 títulos a nivel singles –entre los que se destaca el US Open–, la Copa Davis del 2016, dos medallas olímpicas y el mérito de haber escalado hasta el número 3 del ranking ATP.