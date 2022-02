Acusan a la hermana de Calu Rivero de robar en una fiesta privada

Se trata de Marou Rivero, la hermana de Calu Rivero, reconocida actriz argentina. Habría sido captada robando $7.000 y una gargantilla en una fiesta privada en un country. Todo habría quedado capturado por cámaras de seguridad.

Marou Rivero, hermana de Calu, señalada como la responsable de un robo en una exclusiva fiesta privada. Según indicaron en Intrusos, la joven se habría apropiado de una gargantilla y $7000.

El periodista Lucas Bertero comentó que la hermana de la también conocida como Dignity, protagonizó un confuso episodio en una fiesta que tuvo lugar en un country de San Isidro, aseguró Ámbito.

“En un momento, transcurrida la fiesta, ella se va temprano. Llamó la atención porque era el cumpleaños de su amiga Florencia. Al día siguiente Flor, la dueña de la casa donde se realizó la fiesta, recibió un llamado de una de sus mejores amigas, quien le contó que le faltaban $7.000 de la cartera”, dijo el periodista al aire.

Sin embargo, ese no fue el único llamado que recibió la dueña de la casa. Otra de las invitadas le avisó que le había desaparecido una gargantilla que tenía en su cartera. “‘La dejé en el cuarto de los nenes y esta mañana cuando reviso mis cosas me di cuenta de que no tenía la gargantilla’”, precisó Bertero sobre los dichos de la mujer.

La hermana de Calu Rivero habría quedado expuesta por las cámaras de seguridad.

Tras los dos llamados, la anfitriona del evento controló las cámaras de seguridad de su casa y ahí es donde habría visto que la responsable fue Marou.

Al parecer, Marou terminó devolviendo las pertenencias y que se excusó diciendo que había sido un malentendido.

(Fuente: Ámbito)