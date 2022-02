José María Tomaselli reiteró la necesidad de que el mega gasoducto Néstor Kirchner llegue a Misiones

José María Tomaselli, director de Gas de la Provincia, se refirió al proyecto de construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que comenzará en Vaca Muerta, y manifestó la necesidad de que el Gobierno provincial, durante la Cumbre de Gobernadores del Norte Grande, consiga que se ejecute una extensión hasta Misiones.

Frente al proyecto de construcción del gasoducto de Vaca Muerta, Tomaselli recalcó que uno de los beneficios de “esta decisión tomada por el Gobierno nacional significa sustituir importaciones de gas natural líquido reforzando el sistema nacional”.

Este gas utilizado en la actividad económica suele importarse de otros países, con esta obra, se ahorraría mil millones de dólares por año. Por otro lado, el director de Gas señaló que existe una gran oportunidad de exportar a Brasil por el trazado que cruza de Paso de los Libres a Uruguayana generando divisas por 2.500 millones de dólares.

No obstante, Misiones no se ve beneficiada con esta obra, en ese sentido el funcionario señaló que en los primeros artículos del proyecto se menciona a la provincia pero no así en los siguientes. “En la resolución se hace referencia a la posibilidad de disminuir los consumos cerrados que usan gas licuado del petróleo (GLP)”, añadió.

Tomaselli comentó que “el Gobernador insistirá en la continuidad de la obra hasta la provincia, quizás no en el proyecto inicial pero si en un complemento que logre que se extienda desde Paso de los Libres hasta Puerto Iguazú”, expresó.

En ese sentido mencionó la importancia de abarcar otras áreas además de la capital debido a la actividad industrial que se realiza en el interior provincial como Leandro N. Alem, Oberá y Eldorado. “Con 300 millones de dólares, del 10 al 12% de la inversión total, se podría abastecer a toda Misiones”, añadió.

Por otro lado, recordó que el último proyecto con la licitación realizada durante mandato de la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner comenzó con ciertos problemas, el plan incluía la importación del producto desde Bolivia hasta Misiones quien distribuiría al noreste correntino. “Hubo un cambio de administración y el exsecretario de Energía, Iguacel, dijo que se ahorrarían mil quinientos millones de dólares en un proyecto sobredimensionado, lo que sucedió porque no se cruzó el río y se dejó a la provincia sin gas”, comentó.

Y añadió que actualmente se podría abastecer de gas a Misiones desde Paso de los Libres, esta obra costaría 300 millones de dólares, según aseguró Tomaselli.

“Los vecinos misioneros tienen una preocupación constante respecto al aumento del valor de la garrafa”, manifestó anticipando una posible suba en relación con la modificación del precio del combustible. Recordó también que los usuarios registrados en ANSES reciben una recomposición económica del 60% del costo de un envase de gas.

Respecto a la garrafa, que tiene un importante subsidio del Estado, precisó que “si se encuentran dentro del programa, con 400 a 500 pesos pueden acceder a la carga de gas de 10 kg, que tiene un muy fuerte subsidio”. Sin esta contribución la garrafa costaría alrededor de $1200, mientras que en países europeos llega a costar $4000.