Desde la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste anticipan que no se adherirán a la medida que aplicó YPF

El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, confirmó que no se adherirá a la medida impuesta por la petrolera YPF en la que impone precios y cupos diferenciados para vehículos extranjeros en Posadas y Garupá. “Vamos a vender el combustible que tenemos”, remarcó.

En este sentido, respecto a cupos y precios diferentes para la compra de combustible para extranjeros agregó que “la salida del combustible no se frena porque las medidas no son correctas, los cupos no funcionan, complican a las estaciones de servicio y aumentan las ventas ilegales. El extranjero sale de la fila y vuelve a cargar, no se puede controlar quien cargó y quien no”.

A raíz de esto criticó esta disposición y consideró que no es una solución: “Continúa el problema con el desabastecimiento, y se complica más con el congelamiento de precios o el incremento tan brusco de los precios, en el interior subió hasta un 20% el combustible”, reveló Jalaf.

Por otro lado, recordó que el año pasado, se exportaron 10 millones de barriles de petróleo provenientes de Vaca Muerta por lo que criticó la escasez del producto en el país. En ese sentido sostuvo que para resolver la problemática del desabastecimiento se requiere un incremento del precio.

“La última semana de enero, casi todas las estaciones tenían los tanques vacíos. A YPF no le afecta, sufren las otras empresas que se quedan sin stock”, aseguró el presidente de la CESANE.

Finalmente agregó que “no hay un cupo global” y señaló que esto “es por estación y petrolera, el cupo no alcanza en Puerto Iguazú o Bernardo de Irigoyen”.