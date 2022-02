Pep Guardiola: «No somos el mejor equipo del mundo, los mejores son Chelsea y River Plate»

El técnico del Manchester City destacó que el equipo inglés ganó la Champions, y el equipo argentino ganó bastantes títulos en Sudamérica. Pep Guardiola ya había destacado en varias oportunidades al Millonario y a Gallardo

El catalán Pep Guardiola, técnico del Manchester City, expresó que su equipo no es el «mejor del mundo» y que considera mejores a Chelsea de Inglaterra y a River en Sudamérica.

«No somos el mejor equipo del mundo. El mejor es el Chelsea, ellos ganaron la Champions. Y también River Plate, que ganó bastantes títulos en Sudamérica», explicó Guardiola en rueda de prensa posterior a la victoria del City sobre Brentford por 2 a 0, por la fecha 24 de la Premier League.

«Lo importante es ganar los próximos partidos, no importan estas cosas de quién es el mejor. No me importa», agregó.

Guardiola aseguró: «Quiero ser feliz y tratar de jugar mejor todos los días. Estamos en buena posición, con 60 puntos. Tenemos mucha distancia con el quinto para estar en la Champions el año que viene. Esa es la principal meta en la Premier».

Con el triunfo sobre Brentford, Manchester City alcanzó los 60 puntos y lidera la Premier, seguido por Liverpool (48 unidades y dos partidos menos), Chelsea (47), West Ham (40) y Manchester United (quinto con 39).

Gran elogio de Pep #Guardiola, ponderando a Chelsea y a #River como los mejores equipos del mundo, incluso por encima del club que dirige, @ManCity .

En la misma frase, comete el error de creer que River es el actual campeón de América. pic.twitter.com/ylZk4I3e8S — Pablo Lisotto (@plisotto) February 10, 2022

El «Míster» Guardiola está enfocado en la Champions League. «A los jugadores les dijimos: ‘alimentación, descanso y entrenamiento’. En tres días tenemos otro partido de visita. Tenemos que viajar a Portugal para jugar contra el Sporting CP y deben estar listos», concluyó.

Sobre el delantero Julián Álvarez, que fue comprado por el City pero se quedará en River hasta mitad de año, Guardiola había dicho que «podría estar ahora mismo con nosotros, pero ya tenemos muchos jugadores en esa posición y eso no me gusta. Lo mejor para él es que se quede en River Plate, donde lo está haciendo muy bien».