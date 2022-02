La inflación en Brasil siguió alta en enero y no descartan subir tasas

En los últimos doce meses la inflación en Brasil tuvo un acumulado del 10,4% y desde el Banco Central adelantaron que puede haber nuevos aumentos en la Selic. Cómo puede impactar esta decisión en la relación bilateral con la Argentina.

La inflación en Brasil se desaceleró en enero con respecto a diciembre, pero de todas formas arrojó la variación más alta para ese mes en los últimos seis años. Luego de conocerse el dato, desde el Banco Central del país vecino no descartaron nuevas subas de tasas. Algo que puede impactar en una economía que, según estimaciones, crecerá apenas un 0,3% este año.

El índice de precios al consumidor (IPCA) de Brasil creció en enero 0,54% frente al mes previo, por debajo del alza de 0,73% en diciembre. Ocho de los nueve grupos de productos y servicios encuestados por el IBGE aumentaron: el de alimentos y bebidas, con un alza del 1,11%, hizo la mayor contribución al resultado general. En el acumulado de los últimos doce meses, en tanto, la inflación fue de 10,4%, por encima de la suma total del 2021 (10,06%).

Las consultoras encuestadas por el Banco Central brasileño estimaron que la inflación rondará el 5,4% durante 2022, presentando una marcada desaceleración con respecto del año pasado (10,1%).

En ese escenario, después de elevar la tasa de referencia al 10,75% la semana pasada, el Banco Central no descartó realizar nuevas alzas, aunque más pequeñas, y aseguró que mantendrá un “endurecimiento monetario agresivo hasta que la inflación converja dentro de los objetivos”.

Tal vez te interese leer: A partir de abril, Aerolíneas Argentina comenzará a volar hacia tres destinos brasileños

El director de política monetaria del Banco Central de Brasil Bruno Serra dijo ayer que la entidad todavía tiene que hacer ajustes en las tasas y que aún hay “mucho trabajo por delante. Serra señaló, además, que las decisiones de política monetaria tienen un efecto sobre la actividad económica a partir de los seis meses, reflejándose también sobre la inflación a partir de ese momento. Finalmente, dijo que si bien las tasas ya se encuentran por encima del nivel considerado neutral, el Banco Central fijará la Selic (tasa de referencia) “aún más arriba de eso”.

En ese escenario, analistas locales y regionales estiman que las tasas más altas pesen sobre la economía brasileña, mientras a su vez “elevarán los costos de los préstamos soberanos”. Según analizaron desde Bloomberg, la suba de tasas por ahora “ha contribuido a llevar la economía a una recesión”.

Impacto local

Un menor crecimiento de la economía en el principal socio comercial argentino, puede impactar en el intercambio. Así lo explicó días atrás a Ámbito el consultor económico Santiago Manoukian: “En general, se estima que por cada punto de PBI que crece Brasil, la economía argentina se beneficia en 0,3 puntos de crecimiento. Por lo tanto, hacer foco en la desaceleración del crecimiento, que va a tener impacto en nuestras exportaciones, es importante. Sobre todo, teniendo en cuenta las exportaciones industriales. Hay que tener en cuenta que una moderación del crecimiento de Brasil, que está estimada en 0,3%, puede presionar las importaciones por excedente de producción en Brasil. No sólo a Argentina, sino a la región”.

En tanto, al analizar la coyuntura económica de Brasil, el director de IERAL Jorge Vasconcelos remarcó: “El problema es que falta credibilidad. La suba en la tasa de interés de corto plazo, se transmite a lo largo de toda la curva, entonces la tasa en reales de los bonos largos del Tesoro de Brasil también está en el 11%. Una política de estabilización exitosa, es una en la cual subís la tasa de interés de corto plazo para combatir la inflación, pero la tasa de interés de largo plazo debería estar entre 6% y 7%. Eso no es lo que está sucediendo: la tasa de interés de largo plazo de los bonos del Tesoro de Brasil está en torno al 11%. Por eso es que se produce ese efecto de freno en la actividad económica: no es por la tasa de corto plazo, es porque no baja la de largo plazo. Y ésta no baja por un problema de confianza, de credibilidad, porque la deuda pública está subiendo”.

En ese escenario, luego de que en enero las exportaciones “se estancaran” y la balanza arrojara un saldo deficitario por u$s148 millones-, desde la consultora Abeceb destacaron: “Más allá de los factores puntuales que puedan incidir en el mes a mes, lo cierto es que enero parece marcar un punto de inflexión hacia una moderación significativa del comercio internacional y bilateral (sobre todo con un Brasil que apenas crecería 0,3% o 0,4% en 2022 deprimiendo la demanda por nuestras exportaciones), con exportaciones que se verán más afectadas que las importaciones”.

Alberto Fernández anunciará hoy que las jubilaciones aumentarán entre el 11 o 12%https://t.co/2mnB9ZMFu0 — misionesonline.net (@misionesonline) February 10, 2022

Fuente: Ámbito