Una empresa que pagará un bono de $730.000 a todos sus empleados por distribución de sus ganancias

La fábrica de neumáticos Bridgestone negoció con el sindicato del sector una cláusula para habilitar la participación en las ganancias de la empresa que es considerada única en la Argentina.

La empresa de neumáticos Bridgestone pagará a todos sus trabajadores un bono de $730.000 en concepto de distribución de las ganancias de la empresa. El beneficio, un caso único en el país según el gremio del sector, se cobrará en dos pagos de $365.000 a abonarse el 11 de febrero y el 11 de mayo. Tendrá el mismo monto para cada uno de los 1.550 empleados de la compañía, desde sus cuadros gerenciales hasta sus empleados de jerarquías más bajas, siempre que tengan un año de antigüedad.

La participación de los trabajadores en las ganancias de la empresa está contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución. Pese a ello, la cláusula acordada entre Bridgestone y el Sindicato Unico de Trabajadores del Neumático (Sutna) no tiene otros antecedentes en el país, según fuentes gremiales. El bono se estima en base a las ganancias que excedan el 6% de la facturación anual de la empresa. Un tercio de esa suma está destinada a los trabajadores.

“Los empresarios nos hacen participar de las pérdidas cuando las cosas van mal, por lo que también corresponde que nos hagan participar de las ganancias cuando la situación anda bien” (Pedro Wasiejko)

Pedro Wasiejko, ex secretario general del gremio del neumático, recordó que la distribución de las ganancias entre los trabajadores tiene rango constitucional y que la cláusula respectiva se incluyó por primera vez en la negociación con Bridgestone tras la crisis del 2001: ”Lo negocié yo en ese momento pero se pagó por primera vez en 2004. En ese entonces, el bono representaba 6 o 7 sueldos, que era lo que se había perdido desde la crisis. Esta es la sexta vez que se paga en esta empresa.” Desde entonces, la cláusula forma parte del convenio colectivo de trabajo. Los años en que no se registra ese excedente de ganancias en base a la fórmula de cálculo explicada, no se distribuye.

Tal vez le interese leer: Viral | Un empresario ahorró por un año y llevó a todos sus empleados de vacaciones a la playa

El sindicalista explicó que quiso incluir en otras negociaciones salariales, tanto de otras empresas como de la actividad, pero no tuvo éxito. “Lo quisimos incluir como una cláusula pero siempre se termina pagando un premio por productividad o similar. Una cláusula de este tipo es una herramienta mejor, ya que los empresarios nos hacen participar de las pérdidas cuando las cosas van mal, por lo que también corresponde que nos hagan participar de las ganancias”.

Desde el lado de la compañía se limitaron a confirmar la existencia de la cláusula aunque no precisaron el monto a pagar, ya que según dijeron será determinado una vez finalizada la auditoría externa y aprobados los estados contables de la compañía. Desde el sindicato, no obstante, aseguraron que será de 730.000 pesos.

“Contamos con un programa a través del que brindamos un bono extraordinario no remunerativo de participación en las utilidades ordinarias netas de la empresa. Cada uno de los integrantes de la compañía participa del 33% del excedente de la ganancia neta ordinaria libre de impuestos que supere el 6% de la facturación anual”, explicaron en Bridgestone.

El bono de $730.000 tendrá el mismo monto para cada uno de los 1.550 empleados de la compañía, desde sus cuadros gerenciales hasta sus empleados de jerarquías más bajas, siempre que tengan un año de antigüedad

“Si bien los últimos dos años han sido desafiantes para todas las industrias, gracias a los esfuerzos realizados por cada una de las partes que integran la compañía y a un trabajo articulado con el Gobierno es que estamos anunciando este beneficio para cada uno de los colaboradores”, agregaron en la compañía, que posee la tradicional planta de fabricación de neumáticos en la localidad bonaerense de Llavallol.

Desde el gremio explicaron que la cláusula de otorgar a los trabajadores una participación en las ganancias de la compañía no registra otros antecedentes. “La cláusula de Bridgestone es única en la Argentina. Lo más parecido a un acuerdo de este tipo es lo que ocurre en el gremio bancario, aunque en ese caso se trata de un promedio de las ganancias obtenidas por todas las empresas de la actividad y no está determinado por el balance de la propia empresa”, señaló Wasiejko, quien en la actualidad es secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, la Industria, Servicios y Afines.

Amazon busca empleados en el país y ofrece sueldos de hasta $550.000https://t.co/arJqgmDPT3 — misionesonline.net (@misionesonline) February 8, 2022



Fuente: Infobae