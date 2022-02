El Kun Agüero viajó por las rutas de Argentina y criticó el estado de las mismas

El ex futbolista se movió en auto por el país para ir de pesca con amigos a fines de enero y en su regreso Agüero criticó las rutas de Argentina. Aseguró que es un peligro para las personas que transiten en ellas.

El Kun agüero criticó las rutas de argentina. El estilo en su canal de Twitch lo transformó en una auténtica celebridad del mundo virtual dando a conocer un nuevo perfil ya que transmite con simpleza distintas vivencias. Sus extensos vivos tienen pasos por todo tipo de tópicos, pero uno en particular generó gran revuelo en las últimas horas cuando relató su viaje a Corrientes para ir de pesca con amigos.

“Yo no fui en avión. Primero porque tenía que ir hasta Corrientes, de Corrientes bajar tres horas y media. No, vamos en coche. Aparte a mí me encanta manejar. Agarramos la camioneta, vamos por la ruta y de paso empezamos a conocer las rutas en Argentina. Las rutas en Ar-gen-ti-na”, inició su comentario antes explotar por el estado de los caminos.

“Yo no sé quién mier… se hace cargo de la ruta, pero la ruta 6 es un desastre. Esa es mi queja. Yo no sé quién mier… tiene que arreglarla, pero ¡por favor, arreglen esa ruta! Es imposible, se los digo en serio, manejar con lluvia en esa ruta”, aseguró sobre este camino provincial.

El viaje desde Buenos Aires hasta Esquina, en Corrientes, tiene una duración de unas siete horas por vía terrestre. Una de las variantes posibles es tomar la Ruta Provincial 6 de Entre Ríos. Si bien Agüero no detalló el camino elegido, advirtió: “Es peligrosísimo. La ruta 6 tiene unos pozos… La ruta va y viene, al costadito dame un espacio más cuando corta la ruta. Si me das ese espacio, puedo esquivar los pozos. Pero no podía esquivar los pozos por el lado de la banquina. Porque la banquina era el pasto”.

“Si vos tocás el pasto, con lluvia, no sé dónde vas a parar pero seguramente terminás pasando de largo por el pasto. Es peligroso”, reflexionó. “Yo venía a 100km/h por la lluvia, hay que respetar las rutas. Un camión adelante, con lluvia y la ruta mala con pozos. ¿Cómo pasás a un camión en la ruta con pozos, lluvia y sin banquina?”, planteó el ex jugador de 33 años.

“Pasás como diciendo, paso y a ver si paso. Yo por las dudas no lo quise pasar. Están mal las rutas ahí. No sé quién mier… se hace cargo de las rutas pero después yo pregunté: ¿por qué está tan mal? Me dijeron “no sé para qué pagamos tantos impuestos si después las rutas están hechas mier…”, afirmó.

“A mí me chupa un huevo la política. La ruta 6 es peligroso en serio. Los camioneros si tienen que ir para Corrientes tienen que ir por la ruta 6. Esa gente está todo el tiempo con peligro. Hay que chequear si en la ruta 6 hay muchos accidentes, para mí debe haber accidentes a morir. Si hay sol, es peligroso pero zafa. A mí me agarró la lluvia. Es imposible andar en esa ruta, está mal”, siguió con su queja que se extendió durante varios minutos. “Es una ruta que tenemos que pasear, ver el campo. Tenemos que estar tranquilos y no esquivando pozos. Tenemos que disfrutar”, agregó.

Agüero contó que en Corrientes hicieron “pesca deportiva” con un guía y contó: “Sacamos unos doraditos chiquitos así. Sacamos un patí, un surubí. Yo saqué un bagre y dorado. Pero mis amigos sacaron un surubí de seis kilos. Cuando era pibito fui a pescar, pero me dijeron ‘mirá que hay que devolver eh’. Íbamos con la lancha, vi que a los costados de los canales hay gente normal pescando”.