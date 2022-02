El paso fronterizo de San Pedro aún no está habilitado para el ingreso a Brasil

El presidente de la Cámara Regional de Comercio, Industria, Producción y Servicio, Raúl Héctor Añaiz, aclaró que el paso fronterizo de San Pedro se encuentra habilitado únicamente del lado argentino, es decir que desde este cruce no se puede ingresar a la ciudad brasileña de San Miguel.

Respecto a la habilitación del paso fronterizo de San Pedro, indicó que “Por el momento pueden cruzar solamente los sanpedrinos con su domicilio en el municipio como tránsito vecinal, igualmente, al no estar habilitado, se corre el riesgo de obtener una multa por parte de la Policía Federal u otras fuerzas en el caso de accidentarse en el territorio brasileño”.

Raúl Héctor Añaiz

No obstante, recordó que los brasileros están habilitados para ingresar al territorio argentino, dado que el paso está permitido.

En ese sentido reconoció que pese a esta medida existe poco movimiento de ciudadanos brasileros en el municipio. “En San Pedro no se nota gran afluencia de brasileros, son pocos los que pasan. Antes había más tránsito, pero hoy no es así”, señaló. Cabe mencionar que el paso fronterizo no estuvo habilitado por mucho tiempo, solamente funcionaba como paso vecinal, aunque esto fue modificado.

Con relación al sector comercial, Añaiz señaló que hay buenas expectativas debido a la diferencia cambiaria y a que no hay faltante de combustible en San Pedro, contrariamente a lo que sucede en otras ciudades fronterizas. Además agregó que “desde la Cámara de Comercio se trabaja con la de Brasil, de la región de San Miguel Oeste y otras zonas, para reactivar el comercio y el turismo en conjunto”.

Inversiones en San Pedro

Por otra parte, sobre la fábrica “Beira Río” y su llegada a San Pedro, comentó que actualmente “no hay definiciones firmes sobre el proyecto, la empresa manifestó sus intenciones de venir a Misiones pero aún no se sabe nada. Para el municipio sería muy importante porque con la fábrica habrá mucho movimiento de empleo y de comercio, San Pedro se ubicaría en un plano estratégico con relación a la industria”.

Añaiz también se refirió a la situación energética de la ciudad, al respecto indicó que se registran una serie de inconvenientes: “Es un problema serio en la zona, falta potencia y hay constantes bajas de tensión, esto hace que comercios e industrias no funcionen correctamente porque se queman las heladeras y las máquinas frigoríficas”, contó.

En esa misma línea añadió que “es un reclamo histórico, se necesita más potencia y una nueva línea desde Eldorado a San Pedro”. En este sentido, reconoció que el gobernador Oscar Herrera Ahuad gestionó los fondos con Nación para la nueva línea y que Energía de Misiones realiza los trabajos correspondientes, como el cambio de postes y nuevos cableados.

Para concluir, Añaiz se refirió a las sequías e incendios que se produjeron en la zona y en la provincia. En este aspecto, manifestó que “el sector yerbatero presentará una merma de 40% y 50% de producción, lo que afectará a la industria y al colono, además al comercio local”.