Por qué se cayó el juicio de Thelma Fardin contra Juan Darthés: cuál será el futuro de la investigación

Cuando el veredicto parecía más cercano, el tribunal de Brasil tomó la decisión a partir de un pedido de la defensa. Cuáles son los caminos legales posibles de aquí en más para el caso.

“Hoy un Tribunal Superior de Brasil decidió volver a cero el juicio que ya estaba prácticamente sobre el final contra Juan Darthés. Un juicio que costó muchísimo llevar adelante y que se suspende no por irregularidades, sino porque ahora un Tribunal dice que no hay jurisdicción”, anunció Thelma Fardin el martes por la noche en un video que publicó en sus redes sociales.

El juicio había comenzado el último 30 de noviembre, y además de la actriz, dieron su testimonio sus colegas Calu Rivero y Anita Co, entre otras testigos. Sin embargo, y cuando se esperaba que la próxima noticia referida al tema fuera el veredicto que declarara “culpable” o “inocente” al actor, los jueces declararon incompetente a su colega que llevaba la causa, Pablo Ali Mazloum.

La decisión surgió a raíz de un pedido de la defensa, a cargo de Luiz Antonio Nazareth en Brasil -Fernando Burlando representa a Darthés en la Argentina-, al sostener que “no era competente el fuero federal para juzgarlo”, y que ni él ni el fiscal que atiende en la causa tuvieron aún acceso a la resolución. Así lo explicó Martín Arias Duval, abogado de Fardin, en diálogo con Teleshow, quien advirtió que no se trató de una decisión unánime de los tres jueces sino que surgió de una votación por mayoría (2 a 1).

¿Qué caminos judiciales se abren de ahora en más? Al no tratarse el Derecho de una ciencia exacta, a partir de esta resolución se plantea más de un escenario posible. El menos alentador para la actriz sería que el fallo quede firme. “Si es así, el caso pasaría a la justicia ordinaria de San Pablo y habría que iniciar un nuevo juicio”, puntualizó Duval. Esto implicaría repetir todo el proceso judicial que se inició a fines del año pasado, incluyendo las declaraciones de las actrices, y la revisión nuevamente de las pruebas hasta ahora presentadas. “Eso significa un nivel de revictimización violento”, aseguró Fardin en su video, evaluando esta posibilidad.

Otra alternativa podría ser que la fiscalía recurra a un tribunal superior (la Corte Suprema de Brasil, como dejó entrever Thelma en sus redes sociales). En ese caso, Arias Duval habló de la posibilidad de que “ese fallo sea revocado porque hay jurisprudencia sobre el tema en el sentido de que es competente la justicia federal”. Si eso ocurre, “seguiría el proceso como está, pero esto es una especulación, porque no sabemos exactamente qué se resolvió”.

Tal vez le interese leer: Se anuló el juicio contra Darthés en Brasil por no corresponder a su jurisdicción

Claro que si bien esa podría ser la vía más rápida para llegar a una sentencia, y no requeriría que los testigos tuvieran que declarar nuevamente, también llevaría tiempo. Sin embargo, recurrir a un foro más alto no es algo que dependa de Fardin ya que ella no forma parte directamente del juicio en Brasil, sino que el proceso lo lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, por lo que debería ser este organismo el que tomara esa decisión.

“Yo entiendo que (la defensa) quiere evitar una sentencia”, sostiene Arias Duval. “(Darthés) se va a Brasil para no ser extraditado y ahora, cuando Brasil decide juzgarlo, hace todo tipo de planteos para eludir una sentencia”. Ante la pregunta sobre por qué recién ahora, que el juicio está avanzado el Tribunal, se alcanza esta determinación, el letrado fue tan breve como claro: “Porque la Justicia lo permite”.

Un dato no menor sobre el futuro del actor ante los posibles escenarios es que “si en Brasil no se dicta un veredicto absolutorio o de condena, la causa de Nicaragua, la orden de captura y la circular roja de interpol van a seguir vigentes”, lo que significa que, con nulidad o prescripción, “Darthés seguirá sin poder salir de Brasil porque, en ese caso, lo detendrían para su extradición a Nicaragua”.

Fernando Burlando explicó en La Red que el pedido se había realizado antes de comenzar el juicio y sobre cómo seguirá todo, dijo que su cliente “está a derecho” y agregó: “La peor situación que evaluamos siempre fue que sea juzgado en un país donde reina una dictadura infame como es en Nicaragua, parece un país de juguete”.

“Él apenas tocó tierra brasileña puso en conocimiento a las autoridades, queremos que el juicio se lleve adelante porque Juan Darthés es quien más beneficiado saldría, queremos que se haga el juicio, pero bien, no podemos permitir que el juicio lo lleve adelante un juez incompetente”, dijo y agregó que el actor está “angustiado y enojado” y marcó que “los testigos no fueron presenciales de ninguna situación” y que era por este tramo del juicio que él debería presentar sus pruebas. En Intratables había dicho que “el juez Alí dejaba desde el punto de vista procesal muchas cosas que desear”.

Thelma denunció públicamente y ante la Justicia de Nicaragua a Darthés en el 2018 por violación, por un hecho presuntamente ocurrido en el mencionado país en el marco de una gira de la serie Patito Feo en el 2009. Luego de que el actor se instalara en Brasil, adonde nació, para evitar el pedido de captura de Interpol, el noviembre del año pasado comenzó en San Pablo el juicio en su contra. Sin embargo a los dos días el mismo se pospuso por cuestiones de agenda y por la feria judicial y continuó el 27 de enero de este año. Ahora, tras la decisión del Tribunal, la sentencia vuelve a alejarse en el tiempo.

Calu Rivero declaró durante más de 4 horas en el juicio contra Juan Darthéshttps://t.co/ykqbbf8gmX — misionesonline.net (@misionesonline) December 2, 2021



Fuente: Infobae