La víctima paso varias horas en el hospital de Posadas luego de ser golpeada por su ex esposo y familiares del agresor. Irma vivía juntó al atacante, padre de dos de sus hijos, pero estaban separados.

El hecho ocurrió en el Barrio “Néstor Kirchner” de la ciudad de Posadas cuando la mujer regresó al domicilio donde residía con su ex marido. Allí encontró a su ex pareja junto a la hermana y sobrina del masculino, acostados en uno de los dormitorios de la vivienda y fue brutalmente golpeada por su ex esposo y familiares.

La hija de la víctima recibió un llamado de su tía, quien alertó sobre lo ocurrido con su madre. La joven se trasladó mediante un móvil policial, desde el barrio Barrio Sol de Misiones hasta el lugar de los hechos.

Añadió también que “ella siempre estuvo amenazada por ese hombre”. Cabe remarcar que el atacante es padre de los dos hijos menores de la víctima.

Luego de ser golpeada, la mujer de 44 años fue trasladada al servicio de emergencias donde fue atendida por los profesionales. “Estuve desde las 3 de la mañana hasta las 12 del mediodía con mi mamá en el hospital” contó su hija.

¿Cómo fue el ataque?

Irma, vivía en la casa de su ex marido, cuando salió a compartir una cena junto a una compañera y amiga. Al regresar a la vivienda, la mujer encontró a su ex pareja en uno de los dormitorios “junto a su hermana y su sobrina del hombre”, contó a este medio, la hija de la víctima.

A partir de allí comienza una discusión y forcejeo con las personas presentes en la que Irma es brutalmente golpeada. Su ex pareja arremetió contra ella y la golpeó en la cara. La hermana del agresor también se sumó al ataque y golpeó a la mujer. “Salió arrastrándose de la casa”, dijo su hija.

Actualmente está vigente la denuncia de la víctima y el Juzgado en lo Correccional y de Menores N° 1 de la ciudad de Posadas.

La menor aseguró que su madre espera por la respuesta de las autoridades del edificio jurisdiccional ante el pedido de un botón antipánico. Asimismo en la denuncia pidió la devolución de su pertenencias que aún se encuentran en el domicilio del agresor. Los presuntos atacantes aún siguen en libertad.