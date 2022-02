Boca Juniors | Cristian Pavón está cerca de pasar al Atlético Mineiro

Cristian Pavón se acerca al Atlético Mineiro. De valer 50 millones de dólares a irse gratis de Boca hacia el fútbol brasileño. El vicepresidente del Galo ya confirmó que el delantero argentino llegará al club en junio.

Finalmente, la historia de Cristian Pavón y Boca empieza a llegar a su fin. Luego de varias idas y vueltas, el cordobés dejaría el club cuando finalice su contrato, el 30 de junio de 2022.

Inmediatamente, el atacante pasaría a ser parte del Atlético Mineiro, último campeón de la liga de Brasil. Pavón firmará un precontrato con los brasileños, maniobra que se permite cuando a un jugador le quedan menos de seis meses de contrato.

Así lo confirmó José Murilo Procópio, vicepresidente del club de Belo Horizonte: “No hay ningún obstáculo (legal), está cerrado. Me gusta el jugador, es un logro del Atlético, creo que suma. Es un gran jugador”, confirmó el dirigente.

De esta forma, el cuadro de la Ribera no recibirá dinero por la operación y, hasta mediados de año, deberá seguir pagando el salario del jugador que tenía una clausula de salida de 50 millones de dólares. Pavón no es tenido en cuenta por Boca ante esta situación.

Incluso, en 2018, cuando el ex Talleres mostró su mejor nivel, se rumoreó que varios clubes de europa, como Arsenal, Roma y Zenit, estaban dispuestos a pagar una cifra cercana a esos valores.

En los últimos días, Fernando Hidalgo, representante de Cristian, indicó que Juan Román Riquelme, líder del Consejo de Futbol, no dio lugar a sus pedidos: “Viene jugando hace dos años con un valor de dólar verdaderamente ridículo que se actualizaba por la suba de la cuota social, pero que con la pandemia nunca se incrementó en los últimos dos años. Sería de ilusos no pensar que ese contrato se devaluó. Nunca se me escuchó, se saltó mi posición”, deslizó el agente.

Por su parte, el vicepresidente de Boca había dicho que luego del mercado de pases hablaría con todos los jugadores cuyo contrato vence a mitad de año con el fin de acercarles una propuesta, pero el club brasileño se le adelantó y cerró el fichaje del participante del Mundial de Rusia 2018.

Igualmente, existe la posibilidad de que el equipo que dirige Antonio Mohamed le pague al Xeneize para que lo inscriba en la fase de grupos.

Torneo Regional: Guaraní se prepara para recibir el domingo a Sol de América en la final de vueltahttps://t.co/DgPguCvUKQ — misionesonline.net (@misionesonline) February 9, 2022

Cristian Pavón

FUENTE: TN.