Coronavirus en Misiones: este miércoles se confirmaron 5 muertes y 331 casos nuevos

Con estas cifras la provincia alcanzó los 873 fallecidos desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020 y acumuló 80.127 contagios en total. Además, 69.744 personas ya se recuperaron de la enfermedad en la tierra colorada.

El Ministerio de Salud de Misiones confirmó 331 casos nuevos de coronavirus en Misiones este miércoles y notificó 5 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, la provincia alcanzó los 80.127 contagios y ascendió a 873 las víctimas fatales.

La cartera sanitaria confirmó que todos los fallecidos eran pacientes con comorbilidades, 2 no estaban vacunados por decisión propia y otros de los fallecidos no estaba inmunizado por decisión familiar. Otra de las víctimas fatales no alcanzó a completar el esquema de vacunación y la quinta sí presentaba el esquema completo en su totalidad.

En tanto, los nuevos casos corresponden las siguientes localidades: 1 Cerro Corá- 1 Santa Ana- 1 25 De Mayo- 1 Puerto Leoni – 1 Ruiz De Montoya – 1 Campo Grande- 1 Capiovi- 1 Cerro Azul- 1 Corpus-1 Gobernador Lopez 1 Jardin America- 1 Olegario V. Andrade- 1 Profundidad- 2 San Jose- 2 Dos De Mayo- 2 San Pedro 3 Gobernador Roca- 3 Santo Pipo- 4 Andresito- 4 El Alcazar- 5 San Ignacio- 5 Puerto Iguazu- 6 Azara- 7 Pozo Azul- 8 Candelaria- 8 Colonia Aurora- 9 Aristóbulo Del Valle- 9 Eldorado- 10 San Javier 16 San Vicente- 18 Garupa- 26 Apóstoles- 50 Oberá 121 Posadas.

Con 179 internados, actualmente son 9.510 los casos activos en la provincia. También son 69.744 las personas que superaron la enfermedad en la Tierra Colorada.

Además, el Ministerio de Salud recordó que ante cualquier síntoma deben comunicarse al 0800-444-3400 o bajar la Aplicación ALEGRAMED MISIONES- En caso de emergencias llamar al 107.