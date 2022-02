Un conductor alcoholizado mató a un hombre en San Vicente y su familia pide justicia: “Un borracho arruinó una familia entera”, dijeron

El 30 de enero, en San Vicente, un conductor alcoholizado mató a José Luis Coito de 47 años. Hoy, familiares y amigos se convocaron frente al Juzgado de Instrucción N° para pedir justicia. “En mi memoria te guardaré papá porque fuiste el mejor”, decía unos de los carteles desplegados.

alcoholizado mató a un hombre en San Vicente

José Luis Coito, de profesión albañil y padre de cinco hijos, murió producto de múltiples fracturas y politraumatismos de cráneo. Según manifestó su familia, por el impacto, el cuerpo estaba “irreconocible”.

Hoy, aún con mucho dolor, familiares, amigos y allegados se hicieron sentir frente al Juzgado de Instrucción 3 de San Javier para pedir justicia por José Luis Coito. Posteriormente, marcharon hasta la Comisaría Seccional Segunda.

El conductor del automóvil Citroën C4 es un hombre de 31 años que viajaba acompañado de su esposa y sus hijas. Luego del impacto, la Policía de Misiones le realizó un test de alcoholemia y arrojó positivo con un porcentaje 1,02 G/L en sangre.

“No es justo que un hombre le arrebate la vida a una persona. Necesitamos justicia, este muchacho no puede estar en libertad”, señaló Noemí Márquez, viuda de Coito.

Noemi contó que desde la familia del conductor alcoholizado no se han comunicado con la familia de José Luis ni siquiera para dar las condolencias por el fallecimiento. “Sabemos que el hombre pagó una fianza y salió, no es justo y no podemos entender”, dijo angustiada Noemí.

“Acá estamos su familiares, amigos y allegados. Queremos que Coito no sea solamente una víctima más de un accidente. Estamos muy dolidos, él era una excelente persona y aún mejor padre”, agregó la viuda.

Según relató Noemi entre lágrimas, José Luis era muy amable y servicial con los vecinos. “Creemos que no es justo que un hombre borracho arruine una familia entera”, dijo angustiada.

“Necesitamos que el Juez o algún secretario nos dé una explicación de qué ocurrirá con el caso. No tenemos ninguna respuesta, estamos desesperados. Él no se merecía esto, José Luis era un buen tipo”, dijeron.

En el caso interviene el juez de Instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco. Carlos Gabriel D. S.fue imputado como “homicidio en accidente de tránsito”, con el agravante de conducir alcoholizado. Tras abonar una fianza, el hombre recuperó su libertad y quedó sujeto al avance de la investigación.