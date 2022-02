Premios Oscar 2022 | Los detalles y la trama de las 10 nominadas a mejor película

Finalmente se dieron a conocer todos los nominados a las 23 categorías a los Premios Oscar 2022. Con algunas sorpresas, los diez films que pelearán por el premio máximo dan mucho de qué hablar.

Premios Oscar 2022

La gran ceremonia de la fiesta más importante del mundo del cine se llevará adelante el próximo 27 de marzo. Luego de un año de pandemia en donde los Premios Oscar se vieron afectados, el evento regresará al Teatro Dolby en Hollywood, California. Lo que no se sabe es quién será el anfitrión. Hasta el momento, todo indica que será el joven actor Tom Holland.

Con respecto a las nominaciones, la película de “El poder del perro” es la que cuenta con más nominaciones de este año con 12, seguida de Dune con 10. Más atrás quedaron Belfast y West Side Story con 7 candidaturas. Acá repasamos una por una las diez nominadas al Oscar a mejor película.

El poder del perro

Este film (The power of the dog en inglés) es una producción de Netflix que cuenta la historia de los hermanos acaudalados Phil y George Burbank quienes son las dos caras de la misma moneda. Phil es elegante y cruel, mientras que George es impasible y amable. Cuando George se casa en secreto con una viuda del pueblo, Phil lleva a cabo una guerra sádica e implacable usando a su afeminado hijo, Peter, como peón.

Está dirigida por James Campion y protagonizada por Benedict Cumberbatch (conocido por su papel de Doctor Strange). Este drama western posee una duración de 126 minutos. Tiene 12 nominaciones incluyendo mejor película, director, actor (Cumberbatch) y actor de reparto (Kodi Smith).

Dune

Dune (Duna), dirigida por Denis Villenueve, es un film de ciencia ficción que narra una historia muy particular, emocionante y atrapante. Arrakis, el planeta del desierto, feudo de la familia Harkonnen desde hace generaciones, queda en manos de la Casa de los Atreides después de que el emperador ceda a ésta la explotación de las reservas de especia, una de las materias primas más valiosas de la galaxia y también una droga capaz de amplificar la conciencia y extender la vida.

Asimismo, el duque Leto (Oscar Isaac), la dama Jessica (Rebecca Ferguson) y el hijo de ambos, Paul Atreides (Timothée Chalamet), llegan al planeta con la esperanza de recuperar el renombre de su casa, pero pronto se verán envueltos en una trama de traiciones y engaños que les llevarán a cuestionar su confianza entre sus más allegados y a valorar a los lugareños, los Fremen, una estirpe de habitantes del desierto con una estrecha relación con la especia.

Está protagonizada por el joven actor Timothée Chalamet. Tiene 10 nominaciones: mejor película, guión adaptado, banda sonora, diseño de vestuario, diseño de producción, sonido, montaje, maquillaje y peluquería, fotografía y la nominación favorita en efectos visuales. La película tiene una duración de 155 minutos.

West Side Story

Y una vez más se mete una película del glorioso director Steven Spielberg. Es un film musical acerca de dos adolescentes de diferentes raíces étnicas que se enamoran en la ciudad de Nueva York de los años 50. Nueva versión del legendario musical West Side Story sobre el enfrentamiento entre dos bandas callejeras de la ciudad mencionada, adaptación de una famosa obra de teatro de Broadway de Romeo y Julieta. Tiene un total de 7 nominaciones. Dura 156 minutos.

King Richard

Si amas el deporte o las películas basadas en una historia real, King Richard (El método Williams) es un film ideal. Basado en la historia real que inspirará al mundo, la trama sigue el viaje de Richard Williams, un padre excepcional que contribuyó a la crianza de dos de las atletas más extraordinariamente dotados de todos los tiempos, quienes terminarán cambiando el deporte del tenis para siempre. Impulsado por una visión clara de su futuro y utilizando métodos poco convencionales, Richard tiene un plan que llevará a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California al escenario mundial como iconos legendarios.

Está protagonizada por Will Smith quien por primera vez irá en busca de un Oscar. Está dirigida por Reinaldo Marcus Green. Su duración es de 144 minutos.

Belfast

Belfast es un drama ambientado en la tumultuosa Irlanda del Norte de finales de los años 60. Sigue al pequeño Buddy mientras crece en un ambiente de lucha obrera, cambios culturales, odio interreligioso y violencia sectaria. Buddy sueña con un futuro que le aleje de los problemas, pero, mientras tanto, encuentra consuelo en su pasión por el cine, en la niña que le gusta de su clase, y en sus carismáticos padres y abuelos.

La película es británica y está dirigida, producida y escrita por Kenneth Branagh. Su duración es de 90 minutos y cuenta con 7 nominaciones.

Nightmare Alley

Nightmare Alley (El callejón de las almas perdidas) es una película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro y portagonizada por Bradley Cooper junto a Cate Blanchett. La trama gira en torno a un buscavidas (Bradley Cooper) quien se “compincha” con una pitonisa (Cate Blanchett) para estafar a millonarios… Remake del film «El callejón de las almas perdidas» (Nightmare Alley), de 1947.

Es un film de género thriller muy interesante, una de las sorpresas en la Academia. Tiene una duración de 150 minutos.

Don´t look up

No Mires Arriba está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep. La historia trata acerca de dos astrónomos mediocres descubren que en pocos meses un meteorito destruirá el planeta Tierra. Desde ese momento, deberán advertir a la humanidad del peligro que se avecina a través de los medios de comunicación.

La película dirigida por Adam McKay tiene una duración de 138 minutos y está disponible en Netflix ya que es una producción de dicha plataforma.

Licorice Pizza

Un film con actores desconocidos que llegó a lo más alto del mundo del cine. Este cuenta la historia de Alana Kane y Gary Valentine, de cómo se conocen, pasan el tiempo juntos y acaban enamorándose en el Valle de San Fernando en 1973. Tiene una duración de 133 minutos.

CODA

CODA (Los sonidos del silencio) es una historia muy particular ya que trata sobre Ruby (Emilia Jones) quien es el único miembro oyente de una familia de sordos. A sus 17 años, trabaja por la mañana con sus padres y su hermano en Gloucester, Massachusetts, antes de ir a clase, tratando de mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ávida de encontrar nuevas aficiones, Ruby decide probar suerte en el coro de su instituto, donde no sólo descubre una latente pasión por el canto, sino también una fuerte atracción física por el chico con el que debe realizar un dueto. Su entusiasta profesor (Eugenio Derbez) ve algo especial en ella y la anima a que piense en la posibilidad de entrar en la escuela de música, algo que la obligaría a tener que tomar una decisión de cara a su futuro: o sus estudios, o su familia.

Dirigida por Sian Heder, tiene una duración de 111 minutos. Es una coproducción entre Estados Unidos, Francia y Canadá.

Drive my Car

Al igual que Parásitos, nuevamente se mete dentro de las mejores películas del año un film asiático ya que Drive my Car es oriunda de Japón. Yusuke Kafuku, actor y director de teatro, aún incapaz de lidiar con su pasado, acepta dirigir Tío Vania en un festival de teatro en Hiroshima. Allí conoce a Misaki, una joven introvertida que será su chófer. En sus idas y venidas comienzan a surgir las confesiones y a desvelarse los secretos de sus misteriosas vidas. Cuenta con una duración de 179 minutos, es decir, tres horas.